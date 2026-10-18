KCNA navodi da je testiranje značajan korak za mornaricu, a pogonska tehnologija razvijana je kroz više od 180 testova u poslednjih pet godina
Planeta
VELIKI VOĐA KIM DŽONG UN TESTIRAO SVOJE NOVO MOĆNO ORUŽJE! Opremljeno je veštačkom inteligencijom, ovo je važan iskorak napred
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Severna Koreja je uspešno sprovela podvodno testiranje novog torpednog sistema naoružanja kako bi proverila tehnološka unapređenja, uključujući korišćenje veštačke inteligencije (AI), prenela je sinoć severnokorejska državna novinska agencija KCNA.
Agencija je ocenila da testiranje, koje je sprovedeno u četvrtak, predstavlja značajan korak u razvoju severnokorejske mornarice, preneo je Rojters.
KCNA navodi da je testiranjem proverena pogonska tehnologija razvijana kroz više od 180 testiranja tokom proteklih pet godina, kao i da je u novom brzom torpedu sa preciznim navođenjem za otkrivanje ciljeva i navođenje korišćena veštačka inteligencija.
(Kurir.rs/Tanjug)
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