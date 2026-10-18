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Egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi potvrdio je da će se njegov mandat na čelu države završiti prema planu, 2030. godine.

Bivši načelnik vojske, koji je na vlasti od vojnog udara 2013. godine, kada je svrgnut islamistički predsednik Mohamed Morsi, rekao je da je pitanje njegovog odlaska potpuno rešeno.

"Rekao sam da se Ustav Egipta neće menjati. To je potpuno rešeno pitanje o kojem se neće raspravljati", rekao je Sisi tokom svečanosti povodom završetka školovanja na Vojnoj akademiji.

Sisi (71) trenutno obavlja šestogodišnji mandat, nakon što je ponovo izabran 2024. godine.

Ustavnim amandmanima, usvojenim na referendumu 2019. godine, predsednički mandat je produžen sa četiri na šest godina, a Abdelu Fatahu el Sisiju je bilo omogućeno da se kandiduje za treći mandat.

Kurir.rs/Beta

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