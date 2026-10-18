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Redak ružičasti dijamant biće izložen u Francuskoj prvi put otkako je ukraden pre gotovo tačno 100 godina, kada je poslednji put bio predstavljen javnosti.

Redak ružičasti dijamant biće izložen u Francuskoj prvi put otkako je ukraden pre gotovo tačno 100 godina, kada je poslednji put bio predstavljen javnosti.

Dragi kamen od devet karata, u obliku kruške, poznat kao „Gran Konde“, ukraden je tokom noćne pljačke dvorca Šantiji u oktobru 1926. godine, nakon čega je sakriven u izdubljenu jabuku.

Dijamant, jedan od retkih kraljevskih dragulja koji su preživeli Francusku revoluciju, pronađen je nekoliko nedelja kasnije, kada je gladna sobarica u hotelu u kojem su lopovi odseli zagrizla jabuku.

Dijamant će ponovo biti izložen u Muzeju Konde, u dvorcu Šantiji, gde će posetioci moći da ga vide do 3. januara.

Direktor muzeja Matje Deldik izjavio je da, iako priča o jabuci može zvučati neverovatno, o njoj su u to vreme opširno izveštavale novine.

Deldik se suočio i sa pitanjima da li bi izložba mogla da predstavlja izazivanje sudbine, posebno imajući u vidu niz pljački evropskih kulturnih institucija tokom proteklih 12 meseci, uključujući i drsku krađu nakita usred dana iz pariskog muzeja Luvr.

Iako nije želeo da otkrije Si-En-Enu na koju je sumu dijamant osiguran, istakao je da su sprovedena opsežna naučna istraživanja njegovih svojstava, zahvaljujući kojima je moguće nedvosmisleno utvrditi njegov identitet.

Rezultati tih analiza, kao i do sada neobjavljena arhivska građa o istoriji dijamanta i njegovoj krađi, deo su izložbe, saopštio je muzej.

Prirodni ružičasti dijamanti izuzetno su retki i često se prodaju za desetine miliona dolara. Prema podacima aukcijske kuće „Sotbis“, najviša cena ikada postignuta za jedan ružičasti dijamant na aukciji iznosila je 71,2 miliona dolara 2017. godine.

Tačno poreklo dijamanta „Gran Konde“ i dalje je nepoznato.

Prvi put se pominje 1740. godine, u popisu imovine Luja Anrija de Burbona, princa od Kondea, koji je sastavljen nakon njegove smrti, saopštio je dvorac Šantiji.

Dijamant je potom postao deo kolekcije kraljice Marije Amelije od Burbon-Sicilije, supruge francuskog kralja Luja Filipa Prvog, a zatim je prešao u vlasništvo njenog sina, princa Anrija Orleanskog, vojvode od Omala.

On je dijamant zaveštao Francuskom institutu, koji je danas vlasnik dvorca Šantiji, udaljenog 50 kilometara severno od Pariza, zajedno sa hiljadama umetničkih dela i rukopisa koji su postali deo zbirke Muzeja Konde.