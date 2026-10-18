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Situacija na ulicama Tirane u jednom trenutku gotovo je potpuno izmakla kontroli, a policija je pokušavala da potisne demonstrante i uspostavi red.

Međutim, pripadnici policije naišli su na veliki otpor i teško su uspevali da napreduju, dok su sukobi postajali sve intenzivniji, piše Top-channel.tv.

Policajci su pokušavali da se probiju kroz masu, ali su ih u tome sprečili demonstranti koji su na njih bacali Molotovljeve koktele. U jednom trenutku plamen je zahvatio dvojicu pripadnika specijalne policijske jedinice "Škorpioni", koji su se našli usred vatrene stihije.

Sukobi su se nastavili i napadima kamenicama. Dvojica policajaca primećena su kako hramlju nakon što su pogođena kamenjem koje su bacali demonstranti, dok je na snimcima zabeležen i jedan krvavi pripadnik policije. Prema dostupnim navodima, u napadu demonstranata povređeno je nekoliko policajaca.

Protesti u Albaniji izbili su zbog nezadovoljstva studenata i građana radom državnih institucija, a u središtu njihovih zahteva nalaze se odgovornost vlasti i postupanje policije. Okupljanja su prerasla u šire demonstracije, praćene sve oštrijim sukobima između učesnika protesta i bezbednosnih snaga.

Nezadovoljstvo je prvobitno pokrenuto zbog kontroverznog projekta izgradnje luksuznog turističkog kompleksa na zaštićenom delu albanske obale, povezanog sa Džaredom Kušnerom, zetom Donalda Trampa.

Protestima su se potom masovno pridružili studenti, nezadovoljni visokim troškovima školovanja, lošim uslovima na univerzitetima, nezaposlenošću i korupcijom. Demonstranti sada zahtevaju ostavku premijera Edija Rame, formiranje tehničke vlade i raspisivanje prevremenih izbora, dok Rama odbija da se povuče sa funkcije.