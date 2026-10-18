Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Politička kriza u Albaniji se zaoštrava, a hiljade demonstranata zahtevaju ostavku premijera Edija Rame, dok sukobi sa policijom u Tirani postaju sve intenzivniji.

Upotreba gumenih metaka, suzavca i vodenih topova pokazuje razmere nasilja na ulicama, dok nezadovoljstvo građana dodatno podstiču optužbe za korupciju, nezaposlenost i problemi u obrazovnom sistemu.

Protesti predstavljaju ozbiljan izazov za Raminu vladu, jer nezadovoljstvo u društvu raste i povezuje se sa širim protestima zbog troškova života i društvenih nejednakosti širom Evrope.

Demonstranti nezadovoljni i projektom Trampovog zeta

Demonstrantima su se pridružili i građani koji smatraju da su njihovi zahtevi ignorisani tokom leta, kada su organizovani uglavnom mirni protesti protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa na albanskoj obali.

Projekat promoviše Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa.

Nemiri predstavljaju najveći izazov do sada za Ramu, koji je prošle godine osvojio četvrti mandat na mestu premijera.

"Već 13 godina imamo korupciju, nerad i prazna obećanja. Kap je prelila čašu i zato smo ovde da se borimo za svoja prava", izjavio je u subotu 22-godišnji student medicine Juri Taulahu.

Tokom sukoba demonstranti su bacali kamenice, a pričinjena je velika materijalna šteta na prodavnicama i javnim zgradama.

Istovremeno, izbio je požar u zgradi u kojoj se nalaze Vrhovni sud Albanije i Banka Albanije, dok su zabeležene desetine hapšenja i povređenih.

Policija i vlada osudile su nasilje i pozvale građane na smirivanje situacije.

1/33 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

Talas protesta širi se Evropom

Nemiri u Albaniji poklapaju se sa intenziviranjem uličnih protesta i u drugim delovima Evrope.

U Francuskoj su studentski i učenički protesti, čiji su prvobitni zahtevi bili zapošljavanje većeg broja nastavnika i poboljšanje školske infrastrukture, prerasli u širi talas nemira.