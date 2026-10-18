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Policajac je ranjen u pucnjavi koja se dogodila rano jutros u centru Notingema, u Velikoj Britaniji, nakon što je prišao dvema osobama. Muškarac i žena pobegli su sa mesta incidenta, a policija je pokrenula intenzivnu potragu za osumnjičenima.

Incident se dogodio oko 4.50 časova po lokalnom vremenu, kada je policijski službenik prišao muškarcu i ženi u centru grada. U tom trenutku došlo je do pucnjave, a policajac je pogođen u stopalo.

Povređeni policajac prevezen je u bolnicu, gde mu je ukazana medicinska pomoć. Detalji o težini njegovih povreda za sada nisu saopšteni.

Muškarac i žena pobegli su nakon pucnjave i policija intenzivno radi na njihovom pronalaženju.

Policija pronašla vatreno oružje, centar grada blokiran

Policija Notingemšira potvrdila je da je nakon incidenta pronađeno vatreno oružje, dok je u ulici Endžel Rou (Angel Row) postavljen širok policijski kordon.

Pripadnici policije obezbeđuju mesto događaja i prikupljaju dokaze kako bi utvrdili sve okolnosti pucnjave.

Pomoćnica načelnika policije Notingemšira Kler Rukas ocenila je da je reč o šokantnom incidentu koji pokazuje sa kakvim se opasnostima policijski službenici suočavaju tokom obavljanja svojih dužnosti.

"Ovo je šokantan incident i ozbiljan podsetnik na potencijalne opasnosti sa kojima se policajci suočavaju dok rade na zaštiti građana", izjavila je Rukas.

Policija pozvala građane da pomognu u potrazi

Rukas je istakla da su njene misli uz ranjenog policajca, njegovu porodicu i kolege, dok istražitelji pokušavaju da identifikuju i pronađu osobe umešane u incident.

"Dok istražujemo šta se dogodilo i radimo na hapšenju umešanih osoba, moje misli su danas uz povređenog policajca, njegovu porodicu i kolege", rekla je ona.

Policija je uputila apel svim građanima koji imaju bilo kakve informacije o pucnjavi da se što pre jave nadležnim organima.

"Takođe molim sve koji imaju dodatne informacije da ih bez odlaganja podele sa nama. Čak i najmanji podatak mogao bi da bude presudan za ovu istragu", naglasila je Rukas.