PUCNJAVA NA POLICIJU U CENTRU GRADA U BRITANIJI Napadači u bekstvu, ulice blokirane: Pronađeno vatreno oružje, traje POTERA!
- Policajac je ranjen u stopalo u pucnjavi u centru Notingema rano jutros, nakon što je prišao muškarcu i ženi.
- Napadači su pobegli, a policija je pokrenula intenzivnu potragu i blokirala deo centra grada.
- Na mestu incidenta pronađeno je vatreno oružje, a istraga je u toku.
Policajac je ranjen u pucnjavi koja se dogodila rano jutros u centru Notingema, u Velikoj Britaniji, nakon što je prišao dvema osobama. Muškarac i žena pobegli su sa mesta incidenta, a policija je pokrenula intenzivnu potragu za osumnjičenima.
Incident se dogodio oko 4.50 časova po lokalnom vremenu, kada je policijski službenik prišao muškarcu i ženi u centru grada. U tom trenutku došlo je do pucnjave, a policajac je pogođen u stopalo.
Povređeni policajac prevezen je u bolnicu, gde mu je ukazana medicinska pomoć. Detalji o težini njegovih povreda za sada nisu saopšteni.
Muškarac i žena pobegli su nakon pucnjave i policija intenzivno radi na njihovom pronalaženju.
Policija pronašla vatreno oružje, centar grada blokiran
Policija Notingemšira potvrdila je da je nakon incidenta pronađeno vatreno oružje, dok je u ulici Endžel Rou (Angel Row) postavljen širok policijski kordon.
Pripadnici policije obezbeđuju mesto događaja i prikupljaju dokaze kako bi utvrdili sve okolnosti pucnjave.
Pomoćnica načelnika policije Notingemšira Kler Rukas ocenila je da je reč o šokantnom incidentu koji pokazuje sa kakvim se opasnostima policijski službenici suočavaju tokom obavljanja svojih dužnosti.
"Ovo je šokantan incident i ozbiljan podsetnik na potencijalne opasnosti sa kojima se policajci suočavaju dok rade na zaštiti građana", izjavila je Rukas.
Policija pozvala građane da pomognu u potrazi
Rukas je istakla da su njene misli uz ranjenog policajca, njegovu porodicu i kolege, dok istražitelji pokušavaju da identifikuju i pronađu osobe umešane u incident.
"Dok istražujemo šta se dogodilo i radimo na hapšenju umešanih osoba, moje misli su danas uz povređenog policajca, njegovu porodicu i kolege", rekla je ona.
Policija je uputila apel svim građanima koji imaju bilo kakve informacije o pucnjavi da se što pre jave nadležnim organima.
"Takođe molim sve koji imaju dodatne informacije da ih bez odlaganja podele sa nama. Čak i najmanji podatak mogao bi da bude presudan za ovu istragu", naglasila je Rukas.
Istraga je u toku, a policija za sada nije objavila identitet osumnjičenih niti okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja.
(Kurir.rs/TheSun)