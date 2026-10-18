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Albanski premijer Edi Ramaizjavio je da je pre dva dana neutralisan dron sa eksplozivom koji je, prema njegovim tvrdnjama, trebalo da pogodi zgradu vlade u Tirani i izazove požar u unutrašnjem dvorištu.

1/33 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

Rama je to rekao tokom obraćanja uživo na svojoj stranici na Fejsbuku, ističući da ne veruje da bi studenti mogli da osmisle takav plan. Prema njegovim rečima, iza incidenta stoji "strana ruka".

1/7 Vidi galeriju Edi Rama Foto: EPA/GEORGE VITSARAS, EPA Georgi Licovski, EPA MARTIN DIVISEK

Govoreći o protestima koji već danima potresaju Tiranu, albanski premijer optužio je strane aktere da utiču na nemire i posebno pomenuo moguću umešanost Irana. Međutim, za ove tvrdnje nije izneo dodatne pojedinosti.

U glavnom gradu Albanijeposlednjih dana traju nasilni sukobi policije i demonstranata, tokom kojih je dolazilo do paljenja i uništavanja imovine. Rama smatra da je cilj protesta da se ometu nastojanja Albanije da se pridruži Evropskoj uniji.