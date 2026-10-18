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Luksuzna jahta duga 80 metara više puta je uočena na satelitskim snimcima kod obale Vonsana u Severnoj Koreji, u periodu od jula do sredine oktobra ove godine.

Posebno se ističe bazen dug 50 metara koji se proteže duž palube, sa nekoliko vodenih tobogana na jednom kraju.

Nakon što je mesecima stajala u postrojenju za održavanje, jahta je početkom jula premeštena u vode kod obale poznate kao poluostrvo Kalma.

Ova lokacija nalazi se u blizini Vonsana, primorskog odmarališta u kojem se nalazi prostrana vila koju koriste severnokorejski lider Kim Džong Un i njegova porodica.

Međutim, to nije bilo jedino veliko plovilo koje se kretalo tim područjem. Na satelitskim snimcima koje je analizirao BBC uočeno je još nekoliko luksuznih plovila u blizini Kimove vile.

Veruje se da ove jahte koriste Kim i članovi njegove porodice. Bivši severnokorejski zvaničnici, prebегli građani i stručnjaci navode da bi bilo izuzetno teško da neko ko nije povezan sa vrhom režima poseduje ili slobodno koristi plovila takvih dimenzija.

"Zimi su ih držali u brodogradilištu. Kada bi došlo leto, izvodili bi ih i premeštali do vile Kim Džong Una ili prema Kalmi, gde su ih koristili za plivanje i rekreaciju", izjavio je Ri Džong Ho.

Ri je nekada radio u Odeljenju 39 Radničke partije Koreje, za koje se veruje da je zaduženo za pribavljanje i upravljanje deviznim sredstvima namenjenim državnom rukovodstvu.

1/6 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un pustio u rad drugi brod razarač "Kang Kon" Ratne mornarica sposoban da nosi atomsko oružje Foto: KCNA / AFP / Profimedia

Luksuz severnokorejske elite dok stanovništvo živi u siromaštvu

Bogatstvo ljudi koji se nalaze na vrhu zatvorenog severnokorejskog režima gotovo je jednako teško utvrditi kao i stvarne ekonomske pokazatelje te zemlje.

Ujedinjene nacije i druge organizacije oslanjaju se na procene prema kojima Severna Koreja spada među najsiromašnije države sveta, uprkos izuzetno velikom vojnom budžetu kojim se finansira nuklearni program pod međunarodnim sankcijama.

Prema izveštaju UN iz 2025. godine, većina stanovnika Severne Koreje živi u uslovima "sistematskog, rasprostranjenog i grubog kršenja ljudskih prava", uz potpunu državnu kontrolu, široko rasprostranjen prisilni rad i hronične nestašice hrane zbog kojih se procenjuje da je oko 40 odsto stanovništva neuhranjeno.

Istovremeno, odavno je poznato da pripadnici vladajućeg režima žive u luksuzu.

Tačna vrednost plovila uočenih na satelitskim snimcima nije poznata, ali se cene uporedivih luksuznih jahti kreću od nekoliko desetina miliona do više od 100 miliona dolara.

1/7 Vidi galeriju Kim Džong Un i Donald Tramp Foto: AP Susan Walsh, Profimedia

Kimova znatno manja jahta marke Princess, duga 29 metara, ranije je procenjena na oko sedam miliona dolara.

Iako se samo na osnovu lokacije jahti ne može pouzdano utvrditi gde se Kimova porodica nalazi, njihovo kretanje, koje se vremenski poklapa sa periodima Kimovog odsustva iz javnosti, ukazuje na aktivnosti koje bi inače ostale skrivene od očiju javnosti.

Prema biografima i obaveštajnim izveštajima, Kim Džong Un je deo detinjstva proveo u Vonsanu sa majkom.

Jedan stručnjak izjavio je za BBC da je ovaj grad povezan sa vladajućom porodicom još od vremena Kimovog oca, Kim Džong Ila.

Jedan severnokorejski prebeg, koji je 13 godina čuvao rezidencije tadašnjeg lidera Kim Džong Ila, od devedesetih do početka dvehiljaditih, rekao je za BBC da su vile oko Vonsana služile kao odmaralište političke elite.

On se priseća da je tokom leta viđao desetine dece i tinejdžera kako skijaju na vodi.

Odmor za elitu, nedostižan luksuz za obične građane

Severnokorejski državni mediji retko izveštavaju o Kimovim odmorima, već takve posete uglavnom predstavljaju kao zvanične inspekcije ili davanje smernica.

Međutim, prebегli građani sa kojima je razgovarao BBC očigledno su znali da vladajuća porodica provodi odmore u Vonsanu, što ukazuje da je barem deo stanovništva bio upoznat sa tim.

Severnokorejski državni mediji takođe tvrde da Vonsan raspolaže visokim hotelima, restoranima, prodavnicama, sportskim objektima i vodenim parkovima, kao i kapacitetima za smeštaj gotovo 20.000 posetilaca.

Državni mediji i ruske novinske kuće objavljivali su fotografije manjih grupa ruskih turista koji posećuju turistički kompleks Vonsan Kalma, otvoren u julu 2025. godine.

1/4 Vidi galeriju Ćerka severnokorejskog lidera Kim Džong Una vozi tenk Foto: kcna / UPI / Profimedia, EPN/Newscom / Newscom / Profimedia, KCNA/KCNA

Iako je izgrađen sa ciljem privlačenja stranih posetilaca, kompleks je otvoren i za domaće turiste.

Jedan južnokorejski medij, pozivajući se na neimenovani izvor, objavio je da su pojedinim stanovnicima ponuđeni četvorodnevni turistički aranžmani za oko 100 dolara, što predstavlja značajnu sumu za većinu Severnokorejaca.

Prema podacima UN, bruto domaći proizvod po stanovniku Severne Koreje iznosio je oko 667 dolara 2024. godine, što je samo mali deo južnokorejskog BDP-a po stanovniku, koji je dostizao 36.227 dolara.

Za većinu stanovnika Severne Koreje odlazak na odmor praktično je nedostižan.

Iako u zemlji postoji srednja klasa koja postepeno raste, njeni pripadnici često nemaju dovoljno slobodnog vremena za rekreaciju.

Prebегli građani rekli su za BBC da radnici, kancelarijski službenici i zaposleni u poljoprivrednim zadrugama zakonski imaju pravo na 14 dana godišnjeg odmora, ali se ta odredba retko poštuje.

Uzimanje više uzastopnih slobodnih dana radi putovanja nije uobičajeno.

Građani uglavnom odlaze na kratke izlete tokom vikenda ili putuju za državne praznike, umesto da koriste klasičan letnji odmor.

Čak i kada dobiju slobodne dane, putovanja su strogo ograničena, jer je za odlazak izvan grada ili okruga potrebna zvanična dozvola.

Sloboda kretanja ponekad predstavlja podjednako veliki luksuz kao i sam odmor.

Satelitski snimci otkrili četiri luksuzna plovila

BBC je pratio kretanje četiri velika plovila u okolini Vonsana, dužine približno 50, 55, 60 i 80 metara.

Sva četiri plovila više puta su ove godine uočena u blizini Kimove vile u Vonsanu.

Najveća jahta pokazivala je najviše aktivnosti, krećući se od pristaništa do voda kod poluostrva Kalma, gde se nalazi još od jula.

Dva druga plovila, duga 50 i 55 metara, više puta su primećena do kraja avgusta u blizini ostrva Te i Sin, nedaleko od Vonsana.

Stručnjak za satelitske snimke Džong Song Hak izjavio je da su manji čamci prevozili ljude, gorivo i zalihe do većeg plovila.

Dodao je da mala ostrva poput Tea i Sina predstavljaju "izolovana pomorska odmarališta u kojima se može očuvati privatnost, daleko od očiju javnosti".

Plovilo dugo 60 metara više puta je uočeno u blizini Kimove vile u Vonsanu, poslednji put još prošle nedelje.

Iako Severna Koreja nikada nije zvanično otkrila vlasništvo nad ovim plovilima, BBC je analizom istorijskih satelitskih snimaka pronašao veliko plovilo sa istim karakterističnim obeležjima u Vonsanu još 2002. godine, kada je zemljom vladao Kim Džong Il.

Bivša NBA zvezda Denis Rodman, koji je posetio Severnu Koreju 2013. godine, izjavio je za britanski San da je veliki deo svoje sedmodnevne posete proveo sa Kim Džong Unom u okolini Vonsana, gde su vozili skutere na vodi i jahali konje.

Rodman je opisao i plovilo dugo 60 metara koje su koristili, navodeći da je izgledalo kao kombinacija trajekta i Diznijevog broda.

Nije poznato da li je reč o istom plovilu dugom 60 metara koje se vidi na satelitskim snimcima.

Kimov luksuz u oštroj suprotnosti sa državnom propagandom

Za većinu Severnokorejaca život kakav vode članovi porodice Kim i drugi pripadnici vladajuće elite ne bi delovao samo raskošno, već gotovo nezamislivo.

To je posebno izraženo zbog činjenice da državna propaganda nastoji da predstavi "vrhovnog vođu" kao nesebičnog čoveka koji interese države i naroda uvek stavlja na prvo mesto.