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Jedan od vodećih zagovornika otcepljenja kanadske provincije Alberta izjavio je u subotu da će nastaviti borbu za nezavisnost čak i ako birači na glasanju u ponedeljak odbace predlog za pokretanje procesa izlaska iz sastava Kanade. On je poručio da je separatistički pokret već ostvario pobedu time što je pitanje nezavisnosti postalo jedna od glavnih političkih tema.

"Bez obzira na to šta se dogodi u ponedeljak, mi smo već pobedili", izjavio je Kit Vilson, kopredsedavajući organizacije "Neka Alberta odluči" (Let Alberta Decide), obraćajući se pristalicama na skupu ispred zgrade parlamenta Alberte.

Glasanje zakazano za ponedeljak nije direktan referendum o nezavisnosti. Stanovnici Alberte odlučivaće da li žele da njihova provincija ostane deo Kanade ili da započne pravni proces koji bi mogao da dovede do budućeg referenduma o otcepljenju.

Vilson nije želeo da unapred prizna poraz, ali su njegove izjave ukazivale na to da priprema pristalice i za mogućnost neuspeha.

Prema njegovim rečima, pokret je uspeo da ubedi stotine hiljada stanovnika Alberte da je nezavisnost pravno moguća, istovremeno primoravajući političku javnost da ozbiljnije razmotri nezadovoljstvo provincije odnosom saveznih vlasti u Otavi.

1/8 Vidi galeriju Pristalice nezavisnosti kanadske pokrajine Alberta Foto: JASON FRANSON/The Canadian Press

Separatistički pokret ojačao tokom pandemije

Pokret za nezavisnost Alberte privukao je brojne aktiviste koji su se protivili obaveznoj vakcinaciji protiv kovida 19 i podržavali proteste kanadskih kamiondžija 2022. godine.

Ti protesti nedeljama su paralisali centar Otave i doveli do zatvaranja pojedinih graničnih prelaza. Vilson je bio jedan od glavnih advokata koji su zastupali učesnike protesta.

Pandemija je dodatno ojačala separatistički pokret, koji već decenijama crpi podršku iz nezadovoljstva stanovnika zapadne Kanade politikom savezne vlade, naročito kada je reč o raspodeli nadležnosti i energetskoj politici.

Pokretu su se pridružili i aktivisti nezadovoljni epidemiološkim merama, među kojima su pojedini bili pod uticajem teorija zavere.

Vilson je na binu pozvao i američkog MMA borca i UFC šampiona u srednjoj kategoriji Šona Striklenda.

Striklend je pohvalio proteste kanadskih kamiondžija, ocenivši da su oni predstavljali inspiraciju Amerikancima jer su pokazali spremnost da se bore za svoja prava i slobodu protesta.

Kanadski premijer upozorava na ekonomsku neizvesnost

Vilson je odbacio i predlog bivšeg premijera Alberte Džejsona Kenija, koji je poručio da bi separatisti trebalo da odustanu od svojih ciljeva ukoliko u ponedeljak ne osvoje većinu glasova.

"To se neće dogoditi", izjavio je Vilson.

"Nastavićemo da gradimo na svojim uspesima i odnosima koje smo uspostavili", dodao je.

Kanadski premijer Mark Karni aktivno je vodio kampanju protiv otcepljenja Alberte, upozoravajući da bi čak i samo pokretanje procesa nezavisnosti izazvalo višegodišnju ekonomsku neizvesnost.

1/4 Vidi galeriju Kanadski premijer Mark Karni održao govor na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu 2026. Foto: GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Njegova upozorenja dolaze u trenutku kada trgovinski rat američkog predsednika Donalda Trampa i njegove pretnje da će Kanada postati 51. američka savezna država dodatno podstiču zabrinutost za kanadski suverenitet.

Premijerka Alberte Danijel Smit raspisala je referendum iako se i sama protivi nezavisnosti provincije.

Ona je nedavno navela rezultate istraživanja javnog mnjenja prema kojima svega 22 odsto stanovnika Alberte podržava otcepljenje od Kanade.

Mlada generacija među pristalicama nezavisnosti

Medison Holms, 23-godišnja pristalica nezavisnosti iz Kalgarija, izjavila je da su je pandemija i obavezna vakcinacija podstakle da se politički aktivira.

Prema njenim rečima, upravo su te okolnosti doprinele njenom protivljenju aktuelnom premijeru Marku Karniju i njegovom prethodniku Džastinu Trudou.

"Kovid me je naterao da izađem iz svoje ljušture. Ranije se uopšte nisam bavila politikom", rekla je Holms.

U međuvremenu, u subotu je izbio veliki požar u jednoj vojnoj bazi u Alberti.

Premijerka provincije Danijel Smit saopštila je da je požar pogodio veliki broj pripadnika vojske, dok je kanadski premijer Mark Karni izjavio da je požar izazvan "ozbiljnim incidentom".