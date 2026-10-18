BUKTI ISPRED MILANSKE KATEDRALE, TRG POSTAO BOJNO POLJE! Lete kamenice, Đorđa Meloni besna: "Pravo je protestovati, a ne paliti naše gradove" (FOTO/VIDEO)
- Policija je upotrebila vodene topove i suzavac
- Prema listu LaPresse povređena su najmanje dva policajca, a privedeno je 50 ljudi
Demonstranti su se u subotu sukobili sa policijom, pljačkali prodavnice i palili imovinu u centru Milana, zbog čega su ispražnjeni trg Duomo i luksuzna trgovačka galerija, koji su inače u to doba dana prepuni kupaca.
Protestni marš, organizovan protiv ratova i rastućih troškova života, počeo je mirno. Međutim, demonstranti sa maskama na licima počeli su da bacaju kamenje, komade kaldrme i druge predmete na policiju za razbijanje demonstracija.
Takođe su zapalili barikade napravljene od stolova iz kafića i barova. Na fotografijama nastalim nakon nereda vidi se teško oštećeno vozilo karabinjera.
Policija je upotrebila vodene topove i suzavac kako bi rasterala okupljene. Prema izveštaju italijanske novinske agencije LaPresse, povređena su najmanje dva policajca, dok je privedeno oko 50 demonstranata, među kojima je bilo i mnogo maloletnika.
Italijanska premijerka, Đorđa Meloniosudila je nasilje u objavi na društvenim mrežama.
- Pravo je protestovati. Paliti naše gradove nije - napisala je Meloni, osudivši "huligane koji koriste demonstracije kako bi širili haos, napadali one koji su zaduženi za bezbednost i držali čitave gradove kao taoce".
Gradonačelnik Milana, levičar Đuzepe Sala, izjavio je da su razlozi za protest razumljivi, ali da nasilje i uništavanje imovine nisu opravdani.
- Razlozi za protest bili su razumljivi. Nasilje nad pripadnicima snaga bezbednosti i ozbiljna šteta naneta gradu ne mogu se opravdati - poručio je Sala.
Nemiri u Milanu dogodili su se istog dana kada su u susednoj Francuskojodržane masovne demonstracije zbog rasta troškova života i nezadovoljstva srednjoškolaca.
Francuska policija je tokom sukoba sa nasilnim demonstrantima takođe koristila suzavac i vodene topove kako bi rasterala okupljene.