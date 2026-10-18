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Demonstranti su se u subotu sukobili sa policijom, pljačkali prodavnice i palili imovinu u centru Milana, zbog čega su ispražnjeni trg Duomo i luksuzna trgovačka galerija, koji su inače u to doba dana prepuni kupaca.

Protestni marš, organizovan protiv ratova i rastućih troškova života, počeo je mirno. Međutim, demonstranti sa maskama na licima počeli su da bacaju kamenje, komade kaldrme i druge predmete na policiju za razbijanje demonstracija.

Takođe su zapalili barikade napravljene od stolova iz kafića i barova. Na fotografijama nastalim nakon nereda vidi se teško oštećeno vozilo karabinjera.

1/9 Vidi galeriju Nasilni protesti u Milanu Foto: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Francesco Enriquez / Zuma Press / Profimedia, Bremec/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Francesco Enriquez / Zuma Press / Profimedia

Policija je upotrebila vodene topove i suzavac kako bi rasterala okupljene. Prema izveštaju italijanske novinske agencije LaPresse, povređena su najmanje dva policajca, dok je privedeno oko 50 demonstranata, među kojima je bilo i mnogo maloletnika.

Italijanska premijerka, Đorđa Meloniosudila je nasilje u objavi na društvenim mrežama.

- Pravo je protestovati. Paliti naše gradove nije - napisala je Meloni, osudivši "huligane koji koriste demonstracije kako bi širili haos, napadali one koji su zaduženi za bezbednost i držali čitave gradove kao taoce".

1/9 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni i francuski predsednik Emanuel Makron na samitu G7 u Kanadi Foto: FILIPPO ATTILI/CHIGI PALACE PRES/CHIGI PALACE PRESS OFFICE, LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Gradonačelnik Milana, levičar Đuzepe Sala, izjavio je da su razlozi za protest razumljivi, ali da nasilje i uništavanje imovine nisu opravdani.

- Razlozi za protest bili su razumljivi. Nasilje nad pripadnicima snaga bezbednosti i ozbiljna šteta naneta gradu ne mogu se opravdati - poručio je Sala.

1/16 Vidi galeriju Nasilni protesti u Francuskoj Foto: Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marchina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nemiri u Milanu dogodili su se istog dana kada su u susednoj Francuskojodržane masovne demonstracije zbog rasta troškova života i nezadovoljstva srednjoškolaca.