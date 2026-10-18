EGIPAT SPREMAN DA UĐE U RAT ZBOG SAUDIJSKE ARABIJE?! El Sisi hitno traži ovlašćenje parlamenta za vojnu intervenciju: "Preduzećemo sve neophodne mere!"
Egipat će pružiti Saudijskoj Arabiji svu neophodnu i moguću podršku u odbrani njene bezbednosti i stabilnosti, saopštilo je u nedelju egipatsko predsedništvo.
U saopštenju se navodi da će Egipat nastaviti i intenzivirati političke i diplomatske napore, u koordinaciji sa regionalnim i međunarodnim akterima, kako bi doprineo smirivanju tenzija i rešavanju krize.
El Sisi zatražio od parlamenta ovlašćenje za odbranu Saudijske Arabije
Egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi prethodno je zatražio od parlamenta da održi hitnu sednicu i ovlasti ga da preduzme sve neophodne odbrambene mere ukoliko Saudijska Arabija zatraži pomoć.
Egipat će preduzeti sve potrebne mere kako bi zaštitio i odbranio Saudijsku Arabiju ukoliko kraljevina to zatraži, u skladu sa smernicama kralja Salmana i prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, izjavio je El Sisi tokom ceremonije diplomiranja na vojnoj akademiji.
On je naglasio da napadi na Saudijsku Arabiju ugrožavaju arapsku i egipatsku nacionalnu bezbednost, ističući da Egipat odlučno odbacuje svaku pretnju bezbednosti i stabilnosti kraljevine.
(Kurir.rs/ArabNews)