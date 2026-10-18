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Egipat će pružiti Saudijskoj Arabiji svu neophodnu i moguću podršku u odbrani njene bezbednosti i stabilnosti, saopštilo je u nedelju egipatsko predsedništvo.

U saopštenju se navodi da će Egipat nastaviti i intenzivirati političke i diplomatske napore, u koordinaciji sa regionalnim i međunarodnim akterima, kako bi doprineo smirivanju tenzija i rešavanju krize.

El Sisi zatražio od parlamenta ovlašćenje za odbranu Saudijske Arabije

Egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi prethodno je zatražio od parlamenta da održi hitnu sednicu i ovlasti ga da preduzme sve neophodne odbrambene mere ukoliko Saudijska Arabija zatraži pomoć.

Egipat će preduzeti sve potrebne mere kako bi zaštitio i odbranio Saudijsku Arabiju ukoliko kraljevina to zatraži, u skladu sa smernicama kralja Salmana i prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, izjavio je El Sisi tokom ceremonije diplomiranja na vojnoj akademiji.

1/12 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp primio u Beloj kući saudijskog princa prestolonaslednika Mohameda bin Salmana Foto: Anna Rose Layden - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Evan Vucci/AP, Nathan Howard - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia