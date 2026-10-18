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Dron je, prema izveštajima, tokom noćnog napada 18. oktobra pogodio veliki most sa osam saobraćajnih traka u Sankt Peterburgu, koji je deo auto-puta i povezuje severni i južni deo grada. Razmere štete još nisu utvrđene, objavio je portal United24Media.

Prema analizama otvorenih izvora koje su sproveli ASTRA i Exilenova+, pogođen je most preko Korabelnog plovnog kanala. Reč je o važnom prelazu koji povezuje dve gradske oblasti i omogućava saobraćaj između luke Sankt Peterburg, južnih delova grada i severnih predgrađa.

Snimci očevidaca navodno prikazuju eksploziju na mostu, a analitičari su na osnovu njih locirali mesto incidenta.

Most je dug oko 622 metra i širok 39 metara, a saobraćaj preko njega odvija se u osam traka.

Izgradnja je počela 2013. godine, a most je zvanično otvoren u decembru 2016. godine.

Napad na most dogodio se na oko 4,5 kilometara od naftnog terminala u Sankt Peterburgu, gde je tokom istog noćnog napada izbio požar.

Ruske vlasti su takođe prijavile poremećaje u radu aerodroma Pulkovo, na kojem su letovi privremeno obustavljeni.

U napadima su, prema izveštajima, pogođeni  drugi infrastrukturni objekti. Među njima su data-centar ruske društvene mreže VKontakte i obližnja trafostanica Vostočnaja u Lenjingradskoj oblasti.

Istovremeno su prijavljeni nestanci struje i prekidi u radu ruske platforme. Nije poznat tačan stepen oštećenja mosta, a informacije o udaru zasnivaju se na dostupnim snimcima i analizama otvorenih izvora.

(Kurir.rs/United24media/Preneo: V.M.)

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