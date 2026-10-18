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Demonstrant u Lionu drži plakat sa likom francuskog predsednika Emanuela Makrona i giljotinom tokom protesta u Francuskoj 17. oktobra 2026. godine.

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Fotografija francuskog predsednika Emanuela Makrona sa giljotinom izazvala je veliku pažnju tokom masovnih protesta u Francuskoj, gde su demonstranti, nezadovoljni rastućim troškovima života i stanjem u obrazovanju, izašli na ulice zahtevajući promene i ostavku šefa države.

Posebno uznemirujuća scena zabeležena je 17. oktobra u Lionu, gde je jedan demonstrant držao plakat sa likom Emanuela Makrona i giljotinom, ispred zapaljene turističke agencije.

Prizor je predstavljao direktnu aluziju na sudbinu francuskog kralja Luja XVI, koji je pogubljen giljotinom 1793. godine, tokom Francuske revolucije.

Na protestima su se čuli i povici "Makrone, Makrone, ponovićemo to!", kojima su pojedini demonstranti prizivali istorijski događaj i upućivali preteće poruke aktuelnom predsedniku.

Demonstranti prizivaju Francusku revoluciju

Protesti su zahvatili više francuskih gradova, uključujući Pariz i Lion, a među učesnicima su bili srednjoškolci, studenti, sindikalni aktivisti i pristalice pokreta Žutih prsluka.

Demonstranti su izrazili nezadovoljstvo rastućim troškovima života, uslovima u obrazovnim ustanovama i politikom francuskih vlasti.

U Parizu su organizovane protestne šetnje tokom kojih su pojedini učesnici otvoreno zahtevali Makronovu ostavku.

Zbog najavljenih okupljanja zatvoreno je nekoliko stanica metroa, dok su u pojedinim delovima zemlje uvedena ograničenja saobraćaja.

Protesti su održani 17. oktobra, na početku školskog raspusta u Francuskoj.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Ranije tokom oktobra, prema objavljenim podacima, tokom protesta srednjoškolaca zapaljene su ili vandalizovane 24 obrazovne ustanove, dok je prijavljeno i 78 napada na zaposlene u obrazovnom sektoru.

Protesti su poremetili rad između 400 i 500 obrazovnih ustanova.

Stotine uhapšenih, požari i pljačke širom Francuske

Masovne demonstracije bile su praćene nasilnim sukobima sa policijom, požarima, vandalizmom i pljačkama prodavnica.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez saopštio je da je širom zemlje uhapšeno oko 400 ljudi.

Prema njegovim podacima, na 110 protestnih skupova učestvovalo je približno 550.000 građana.

Organizatori, među kojima su sindikat CGT i studentske organizacije, izneli su znatno veću procenu, navodeći da je na ulice izašlo oko 800.000 demonstranata.

Nunez je za nasilne incidente optužio radikalne ekstremno levičarske grupe, tvrdeći da su njihovi pripadnici namerno izazivali sukobe sa policijom i napadali javne ustanove, uključujući gradske skupštine i kancelarije lokalnih vlasti.

Prema njegovim rečima, tim grupama pridružili su se i pojedinci koji su proteste iskoristili za pljačku prodavnica.

Ministar je naveo da većinu uhapšenih čine punoletne osobe, dok su pojedini incidenti u centru Pariza trajali i tokom subotnje večeri.

1/22 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA

Tokom nemira prijavljeno je i da je jedan demonstrant izgubio šaku, ali okolnosti tog incidenta nisu razjašnjene u dostupnim informacijama.

Makron zapretio kaznama nasilnim demonstrantima

Francuski predsednik Emanuel Makron osudio je nasilje koje je pratilo proteste i poručio da će odgovorni za napade i uništavanje imovine biti procesuirani.

"U našoj Republici nema mesta nasilju", napisao je Makron na društvenoj mreži Iks.

"Oni koji su uništavali imovinu, napadali državne ustanove i preduzeća, pa čak i pljačkali naše gradske skupštine, biće krivično gonjeni i kažnjeni", poručio je francuski predsednik.

Makron je naglasio da država mora da zaštiti pravo građana na mirno izražavanje nezadovoljstva, ali i da spreči nasilne grupe da proteste pretvore u nerede.

"Ostaćemo ujedinjeni protiv onih koji seju haos i sprečavaju ljude da mirno izraze svoje zahteve", dodao je.