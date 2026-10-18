(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) VELIKI KRST PAO NA SVEŠTENIKA! Tragedija tokom molitve u crkvi, sve zabeleženo u prenosu uživo!
Sveštenik Patrisio Alfredo Sančez Molinari preminuo je u Guajakuilu u Ekvadorunakon što ga je tokom mise udario drveni krst koji se odvojio od zida.
Nesreća se dogodila u subotu popodne u crkvi Perpetuo Sokoro, a zabeležena je na snimku jer se misa prenosila uživo.
Sančez Molinari bio je sveštenik ove crkve i član Kongregacije Presvetog Otkupitelja (redemptorista). Njegovu smrt potvrdila je Arhidijeceza Guajakuil objavom na društvenim mrežama.
U saopštenju arhidijeceze navodi se da je sveštenik, "otišao u Očevu kuću". Čitulju je potpisao kardinal i nadbiskup Guajakuila Luis Gerardo Kabrera Herera.
Arhidijeceza u saopštenju nije pojasnila da li je sveštenik preminuo na licu mesta ili nakon što mu je ukazana pomoć niti je iznela podatke o stanju i načinu na koji je krst osiguran.
Crkva Gospe od Neprestane pomoći (Nuestra Señora del Perpetuo Socorro), u kojoj je sveštenik služio misu, nalazi se u Guajakuilu, a obred je prenošen putem društvenih mreža.
Lokalni profili iz Guajakuila na mreži X proširili su vest o nesreći, nakon čega su usledile brojne poruke saučešća.
(Kurir.rs/Klix.ba)