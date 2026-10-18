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Sveštenik Patrisio Alfredo Sančez Molinari preminuo je u Guajakuilu u Ekvadorunakon što ga je tokom mise udario drveni krst koji se odvojio od zida.

Nesreća se dogodila u subotu popodne u crkvi Perpetuo Sokoro, a zabeležena je na snimku jer se misa prenosila uživo.

Sančez Molinari bio je sveštenik ove crkve i član Kongregacije Presvetog Otkupitelja (redemptorista). Njegovu smrt potvrdila je Arhidijeceza Guajakuil objavom na društvenim mrežama.

U saopštenju arhidijeceze navodi se da je sveštenik, "otišao u Očevu kuću". Čitulju je potpisao kardinal i nadbiskup Guajakuila Luis Gerardo Kabrera Herera.

Arhidijeceza u saopštenju nije pojasnila da li je sveštenik preminuo na licu mesta ili nakon što mu je ukazana pomoć niti je iznela podatke o stanju i načinu na koji je krst osiguran.

Crkva Gospe od Neprestane pomoći (Nuestra Señora del Perpetuo Socorro), u kojoj je sveštenik služio misu, nalazi se u Guajakuilu, a obred je prenošen putem društvenih mreža.

Lokalni profili iz Guajakuila na mreži X proširili su vest o nesreći, nakon čega su usledile brojne poruke saučešća.

(Kurir.rs/Klix.ba)

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