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Papa Lav XIV prvi put se pojavio u javnosti nakon operacije raka pluća, poručivši da ga je to iskustvo dodatno približilo svim ljudima koji pate. Poglavar Rimokatoličke crkve obratio se vernicima sa istog mesta u Vatikanu na kojem je pre nedelju dana saopštio da mora da bude operisan.

Sedamdesetjednogodišnji papa predvodio je nedeljnu molitvu Anđeo Gospodnji sa balkona Apostolske palate, iznad Trga Svetog Petra, gde su se okupile hiljade vernika koji su ga pozdravili aplauzima i pesmom.

Lav XIV zahvalio je lekarima na lečenju, kao i svima koji su se molili za njegovo zdravlje, dodajući da se postepeno vraća svojim dužnostima.

"Ovo iskustvo mi je pružilo dubok osećaj bliskosti sa svima koji prolaze kroz bolest ili stanje fizičke slabosti", poručio je okupljenima.

"Sada kada je ova osetljiva faza prošla, postepeno ću nastaviti sa svojim aktivnostima, uvek uz Božju pomoć i vaše molitve. Još jednom vam hvala", dodao je papa.

1/9 Vidi galeriju Papa Lav XIV i Emanuel Makron Foto: YOAN VALAT / POOL/EPA POOL

Hiljade vernika pozdravile papu nakon operacije

Papino obraćanje održano je u trenutku kada su hiljade učesnika Rimskog maratona trčale glavnom ulicom koja vodi prema Trgu Svetog Petra, prolazeći pored Apostolske palate, u kojoj se nalazi papina rezidencija.

Međutim, tačno u podne sva pažnja bila je usmerena na Lava XIV, koji se pojavio na prozoru svoje rezidencije kako bi se obratio okupljenima.

Papa je snažnim i odlučnim glasom pozdravio vernike i poželeo im prijatnu nedelju.

Poglavar Rimokatoličke crkve otpušten je u subotu iz rimske bolnice Đemeli, nakon operacije pluća tokom koje mu je uklonjena izraslina za koju je naknadno utvrđeno da predstavlja adenokarcinom, najčešći oblik raka pluća.

Lekari navode da se papa dobro oporavlja nakon operacije, ističući da bi mogao da realizuje i planirano putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. novembra.

"Rekao bih da ne postoje klinički razlozi zbog kojih to putovanje ne bi moglo da se održi", izjavio je za Vatican News profesor Stefano Margaritora, hirurg koji je operisao papu.

1/5 Vidi galeriju Papa Lav XIV Foto: Gregorio Borgia/AP, ETTORE FERRARI/ANSA

Dijagnoza raka šokirala Vatikan, planirano putovanje u Latinsku Ameriku

Papa je prošle nedelje iznenada saopštio da mu je na plućima otkriven "čvorić" i da će morati da bude operisan.

Vest da je u utorak potvrđena dijagnoza raka izazvala je šok u Vatikanu i širom katoličkog sveta, posebno zato što je papa do tada bio poznat po dobrom fizičkom stanju.

Uprkos ozbiljnoj dijagnozi, njegov oporavak za sada protiče dobro, a lekari ne vide medicinske prepreke za nastavak planiranih aktivnosti.

Papino putovanje u Latinsku Ameriku obuhvata posete Urugvaju, Argentini i Peruu.

Lav XIV godinama je služio kao misionar i biskup u Peruu, zbog čega ta zemlja zauzima posebno mesto u njegovoj biografiji.