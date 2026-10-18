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Portret Eugena Savojskog, austrijskog vojskovođe francuskog porekla koji je 1717. godine predvodio habzburšku vojsku u osvajanju Beograda od Osmanlija.

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Eugen Savojski bio je jedan od najuspešnijih evropskih vojskovođa s kraja 17. i početka 18. veka, čije su pobede nad Osmanskim carstvom značajno promenile političku kartu jugoistočne Evrope. Njegov najveći vojni uspeh na prostoru današnje Srbije bilo je osvajanje Beograda 1717. godine, kada je habzburška vojska pod njegovom komandom porazila Osmanlije i uspostavila austrijsku vlast nad gradom.

Ova pobeda predstavljala je prekretnicu u ratu između Habzburške monarhije i Osmanskog carstva, a Beograd je naredne dve decenije bio pod austrijskom upravom.

Portret Eugena Savojskog, austrijskog vojskovođe francuskog porekla koji je 1717. godine predvodio habzburšku vojsku u osvajanju Beograda od Osmanlija. Foto: Public Domain

Od francuskog dvora do austrijske vojske

Eugen Savojski rođen je na današnji dan 18. oktobra 1663. godine u Parizu, u aristokratskoj porodici povezanoj sa francuskim dvorom. Njegova majka Olimpija Mančini bila je poznata ličnost u okruženju kralja Luja XIV, ali je porodica vremenom izgubila politički uticaj.

Pošto nije uspeo da ostvari vojnu karijeru u Francuskoj, Eugen je odlučio da stupi u službu Habzburške monarhije, koja je tada vodila dugotrajne ratove protiv Osmanskog carstva.

Prvu priliku da se istakne dobio je tokom osmanske opsade Beča 1683. godine. Učestvovao je u borbama koje su završene velikim porazom osmanske vojske i početkom habzburške protivofanzive.

Tokom narednih godina učestvovao je u brojnim operacijama na prostoru Ugarske i Balkana, uključujući osvajanje Budima 1686. i Beograda 1688. godine.

Upravo tokom prve habzburške opsade Beograda ranjen je u koleno, zbog čega je privremeno morao da prekine vojnu službu.

Bitka za Beč 1683. godine: Veliki poraz Osmanlija i početak uspona Eugena Savojskog

Jedan od najvažnijih događaja u vojnoj karijeri Eugena Savojskog bila je Bitka za Beč 1683. godine, kada su evropske snage zaustavile veliki osmanski pohod na prestonicu Habzburške monarhije.

Osmansko carstvo, pod vođstvom velikog vezira Kara Mustafa-paše, pokrenulo je veliku vojnu kampanju sa ciljem osvajanja Beča, jednog od najvažnijih političkih i strateških centara srednje Evrope.

Osmanska vojska stigla je pred Beč u julu 1683. godine i započela opsadu koja je trajala gotovo dva meseca. Branioce grada predvodio je Ernst Ridiger fon Štaremberg, dok se car Leopold I povukao iz prestonice.

Situacija je postajala sve teža. Osmanlije su potkopavale gradske bedeme, izvodile artiljerijske napade i pokušavale da probiju odbranu, dok su se zalihe hrane i municije u gradu smanjivale.

Presudni trenutak dogodio se 12. septembra 1683. godine, kada je pred Beč stigla velika saveznička vojska sastavljena od poljskih, habzburških i nemačkih snaga.

Vrhovnu komandu nad savezničkom vojskom preuzeo je poljski kralj Jan III Sobjeski, čije su jedinice odigrale ključnu ulogu u razbijanju osmanske opsade.

Bitka za Beč 12. septembra 1683. godine, u kojoj su savezničke evropske snage porazile osmansku vojsku i okončale opsadu grada. Slika nepoznatog umetnika iz 17. veka, Vojnoistorijski muzej u Beču. Foto: Public Domain

Među vojnicima koji su učestvovali u borbama nalazio se i dvadesetogodišnji Eugen Savojski, koji je tek započinjao karijeru u habzburškoj vojsci.

Iako tada nije imao visoku komandnu funkciju, Savojski je učestvovao u operacijama koje su označile prekretnicu u sukobu između Habzburgovaca i Osmanlija.

Saveznici su napali osmanske položaje iz pravca brda zapadno od Beča. Nakon višesatnih borbi, usledio je veliki konjički juriš, u kojem su posebno značajnu ulogu imali poljski husari.

Osmanska vojska pretrpela je težak poraz i bila primorana na povlačenje, čime je opsada Beča konačno okončana.

Pobeda kod Beča predstavljala je prekretnicu u odnosu snaga između Habzburške monarhije i Osmanskog carstva. Umesto daljeg osmanskog prodora u srednju Evropu, usledila je velika habzburška protivofanziva tokom koje su Osmanlije postepeno potiskivane iz Ugarske i drugih teritorija.

Za mladog Eugena Savojskog bitka je predstavljala početak vojnog uspona. U narednim decenijama učestvovao je u osvajanju Budima 1686. godine, borbama za Beograd 1688. i velikoj pobedi kod Sente 1697. godine.

Više od tri decenije nakon odbrane Beča, Savojski je kao jedan od najiskusnijih habzburških vojskovođa predvodio vojsku koja je 1717. godine osvojila Beograd od Osmanlija.

Tako je vojnik koji je 1683. učestvovao u odbrani habzburške prestonice postao zapovednik koji je 34 godine kasnije izvojevao jednu od najvećih austrijskih pobeda na Balkanu.

Pobeda kod Sente koja je promenila odnos snaga

Jedna od najvažnijih pobeda Eugena Savojskog dogodila se 11. septembra 1697. godine kod Sente, na reci Tisi.

Savojski je tada komandovao habzburškom vojskom koja je napala Osmanlije dok su prelazile reku.

Iskoristivši trenutak kada je osmanska vojska bila podeljena između dve obale, izveo je snažan napad i naneo joj katastrofalan poraz.

U bici je poginuo veliki vezir Elmas Mehmed-paša, zajedno sa brojnim osmanskim zapovednicima.

Pobeda kod Sente značajno je oslabila osmansku vojnu moć i doprinela sklapanju Karlovačkog mira 1699. godine, kojim je Osmansko carstvo izgubilo veliki deo svojih evropskih teritorija.

Mesec dana nakon pobede Savojski je predvodio pohod na Bosnu, tokom kojeg je njegova vojska zauzela, opljačkala i spalila veliki deo Sarajeva. Pohod je ostavio teške posledice po stanovništvo grada.

Velika bitka za Beograd 1717. godine: Kako je Eugen Savojski porazio Osmanlije

Najznačajnija pobeda Eugena Savojskog na prostoru današnje Srbije dogodila se tokom Austrijsko-turskog rata koji je izbio 1716. godine.

Osmansko carstvo nastojalo je da povrati teritorije izgubljene prethodnim mirovnim sporazumima, dok je Habzburška monarhija želela da dodatno potisne Osmanlije sa prostora srednje Evrope i Balkana.

Savojski je već 1716. godine ostvario veliku pobedu kod Petrovaradina, čime je otvorio put za dalju ofanzivu prema jugu.

Njegov sledeći cilj bio je Beograd, jedna od najvažnijih osmanskih tvrđava na evropskom kontinentu.

Grad je imao izuzetan strateški značaj zbog položaja na ušću Save u Dunav. Kontrola nad Beogradom omogućavala je nadzor nad važnim rečnim i kopnenim pravcima koji su povezivali srednju Evropu sa unutrašnjošću Balkana.

Za Habzburgovce je osvajanje Beograda značilo uklanjanje jednog od glavnih osmanskih uporišta na njihovoj jugoistočnoj granici.

Eugen Savojski u bici za Beograd 1717. godine, u kojoj je austrijska vojska porazila Osmanlije. Slika Johana Gotfrida Auerbaha prikazuje poslednju veliku pobedu slavnog vojskovođe. Foto: Public Domain

Opsada Beograda i opasnost od potpunog poraza

U leto 1717. godine Eugen Savojski poveo je veliku habzburšku vojsku prema Beogradu.

Njegove snage prešle su Dunav i započele opsadu grada, u kojem se nalazila snažna osmanska posada.

Savojski je raspolagao desetinama hiljada vojnika, artiljerijom i rečnom flotilom, ali je operacija bila izuzetno rizična.

Beogradska tvrđava bila je dobro utvrđena, a osmanska vojska imala je dovoljno vremena da organizuje odbranu.

Situacija se dodatno zakomplikovala kada je iz pravca unutrašnjosti Osmanskog carstva stigla velika vojska pod komandom velikog vezira Halil-paše, sa zadatkom da razbije habzburšku opsadu.

Savojski se tada našao u izuzetno opasnom položaju.

Sa jedne strane nalazila se osmanska posada u Beogradu, a sa druge velika osmanska vojska koja je pristigla da joj pomogne.

Habzburške snage praktično su bile stešnjene između dva neprijateljska položaja, dok su bolesti i problemi sa snabdevanjem dodatno otežavali situaciju.

Odugovlačenje opsade moglo je da dovede do iscrpljivanja njegove vojske i konačnog poraza.

Iznenadni napad koji je odlučio sudbinu Beograda

Suočen sa mogućnošću katastrofe, Eugen Savojski odlučio je da preuzme inicijativu.

Umesto da nastavi pasivnu opsadu i čeka da Osmanlije napadnu, odlučio je da izvede iznenadni udar na vojsku velikog vezira.

U noći između 15. i 16. avgusta 1717. godine habzburške jedinice pripremile su se za napad.

U ranim jutarnjim časovima, pod okriljem guste magle, započela je velika bitka.

Magla je otežavala preglednost bojišta i komunikaciju između jedinica, ali je istovremeno omogućila Savojskom da iznenadi osmanske snage.

Borbe su bile žestoke, a u pojedinim trenucima ishod bitke bio je neizvestan.

Osmanske jedinice pružale su snažan otpor, ali je habzburška vojska uspela da probije njihove položaje i izazove povlačenje.

Savojski je uspešno koordinisao napade pešadije i konjice, dok je artiljerija pružala podršku napredovanju njegovih jedinica.

Osmanska vojska na kraju je pretrpela težak poraz i bila primorana na povlačenje.

Pobeda je ostvarena 16. avgusta 1717. godine, a predstavljala je jedan od najvećih vojnih uspeha u karijeri Eugena Savojskog.

Pad Beograda i kraj osmanske vlasti

Poraz osmanske vojske koja je pokušala da razbije opsadu praktično je odlučio sudbinu Beograda.

Bez mogućnosti da dobije značajniju pomoć, osmanska posada našla se u bezizlaznom položaju.

Nakon pregovora o predaji, Beograd je kapitulirao 18. avgusta 1717. godine.

Time je grad, nakon gotovo tri decenije od prethodnog habzburškog osvajanja 1688. godine, ponovo prešao iz osmanskih u habzburške ruke.

Pobeda Eugena Savojskog imala je posledice daleko izvan samog Beograda.

Osmansko carstvo izgubilo je ključnu tvrđavu na severnoj granici Balkana, dok je Habzburška monarhija stekla mogućnost da uspostavi vlast nad znatnim delom severne Srbije.

Za Savojskog je to bila poslednja velika bitka u njegovoj vojnoj karijeri.

Beograd pod austrijskom vlašću

Osvajanje Beograda potvrđeno je Požarevačkim mirom, potpisanim 1718. godine između Habzburške monarhije, Osmanskog carstva i Mletačke republike.

Prema odredbama sporazuma, Habzburgovci su dobili Beograd, veliki deo severne i centralne Srbije, Banat i druge teritorije.

Na osvojenom području uspostavljena je habzburška administrativna oblast poznata kao Kraljevina Srbija, koja je postojala od 1718. do 1739. godine.

Beograd je postao njeno administrativno središte.

Tokom austrijske uprave grad je doživeo značajne urbanističke i vojne promene.

Habzburške vlasti započele su obnovu i modernizaciju Beogradske tvrđave, koristeći savremena evropska fortifikaciona rešenja.

Grad je postepeno dobijao barokna arhitektonska obeležja, dok su austrijske vlasti nastojale da razviju trgovinu, zanatstvo i administraciju.

Međutim, austrijska vlast nije bila trajna.

Nakon novog rata između Habzburške monarhije i Osmanskog carstva, Beograd je 1739. godine ponovo pao pod osmansku vlast.

Beogradskim mirom iste godine Habzburgovci su se odrekli većine teritorija koje su osvojili južno od Save i Dunava.

Tako je austrijska uprava nad Beogradom, uspostavljena pobedom Eugena Savojskog, trajala svega 22 godine.

Ratovi protiv Francuske i poslednje godine života

Pored pobeda nad Osmanlijama, Eugen Savojski imao je važnu ulogu i u Ratu za špansko nasleđe, koji je trajao od 1701. do 1714. godine.

Tokom tog sukoba ratovao je protiv Francuske i njenih saveznika, ostvarivši niz značajnih pobeda zajedno sa britanskim vojskovođom vojvodom od Marlboroa.

Njihove zajedničke operacije doprinele su slabljenju francuske vojne dominacije u Evropi.

Savojski je takođe imao značajnu ulogu u osvajanju teritorija u Italiji, koje su nakon rata pripale Habzburškoj monarhiji.

Nakon pobede kod Beograda 1717. godine, sve više se posvećivao državnim poslovima, diplomatiji i upravljanju svojim posedima.

Tokom tridesetih godina 18. veka njegova aktivna vojna uloga postepeno je slabila.

Preminuo je 1736. godine u Beču, u 72. godini života.

Eugen Savojski ostao je upamćen kao jedan od najvećih vojskovođa habzburške istorije, a njegove pobede kod Sente, Petrovaradina i Beograda značajno su doprinele potiskivanju Osmanskog carstva iz srednje Evrope.

Bitka za Beograd 1717. godine ostala je jedan od najvažnijih događaja u njegovoj karijeri, jer je njome ne samo osvojio jednu od najznačajnijih tvrđava na Balkanu, već i otvorio put za gotovo dve decenije habzburške vlasti nad Beogradom i delom Srbije.