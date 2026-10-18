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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp podržao je danas kandidaturuBenjamina Netanjahuaza reizbor na mestu premijera Izraela.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama naveo da je Netanjahu "bio veliki premijer-ratnik, a još veći partner u miru, kada je reč o borbi protiv Islamske Republike Iran".

Parlamentarni izbori u Izraelu su zakazani za utorak, 27. oktobar, a to su prvi nacionalni izbori od početka rata u Pojasu Gaze 2023. godine.

Netanjahu se kandiduje na listi svoje stranke Likud, na čijem je čelu od 2005. godine, a on je svoje bliske veze sa Trampom isticao kao adut za svoj ostanak na vlasti.