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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je danas da je razgovarao sa američkim mirovnim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom u okviru "praktično neprestane komunikacije" između timova dve zemlje usmerene na "naredne korake u diplomatiji".

"Posebno smo razgovarali o rezultatima sastanka naših timova na Floridi. Naši timovi održavaju praktično neprestanu komunikaciju. Takođe pripremamo naredne korake u diplomatiji", napisao je Zelenski na mreži X.

Kako je dodao, mir dolazi samo kroz snagu i saradnju koje su izgrađene na poverenju.

"Činimo sve što možemo da se to i dogodi i da obezbedimo da pozicija Amerike bude snažna i da ona pomogne bržem uspostavljanju mira. Mir koji svi, osim Rusije, čekamo već četiri i po godine", naveo je on.

Dodao je da Ukrajina konstantno informiše svoje partnere o realnoj situaciji kad je reč o ruskim napadima, koji, kako ističe, ne prestaju ni jednog jedinog minuta, kao i o pitanjima vazdušne odbrane.

"Mnogo toga ovde zavisi upravo od stava Amerike. Ukrajina ostaje spremna da sarađuje konstruktivno i pošteno ka istinskom rezultatu", rekao je Zelenski, zahvalivši svima u Americi koji podržavaju Ukrajinu i takav njen pristup.

Kurir.rs/Tanjug

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