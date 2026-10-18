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Francuska s velikom pažnjom očekuje večerašnje obraćanje predsednika Emanuela Makrona posle strašnog nasilja, pljački i paljevina u Parizu i drugim većim gradovima.

Portal "Frans info" i još neki mediji javljaju da su susedi u EU zaprepašćeni i zabrinuti zbog epizoda gradskog terorizma i haosa, kako je, pored ostalih, ocenio španski dnevnik "Mundo".

"Frans info" objašnjava da se u zemljama EU ne vidi šta su tačno uzroci i u šta može da se izrodi sad već jasna duboka kriza u drugoj po snazi zemlji Evropske unije.

Neki mediji u EU ocenjuju da je to znak "kraja jedne vladavine", jer Makronu ističe mandat i slede predsednički izbori.

Na tim izborima, a zato se oni u EU s velikom brigom očekuju, ;je vrlo moguć dolazak na vlast krajnje desnice čiji je, iako znatno slabiji, suparnik krajnja populistička levica.

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Švajcarski list "Tan" piše da "predsednik Makron na vrhuncu nepopularnosti završava svoj drugi mandat bez parlamentarne većine i bez zamenika, i to je uvod u gašenje svetla u tunelu kome se ne vidi kraja".

Italijanski dnevnik "Korijere dela sera" prenosi mišljenje francuskog profesora ekonomije i nobelovca Filipa Agiona da je Makronova vlast potcenila zahteve srednjoškolaca.

"A nezavisno od pogubnog nasrtaja nasilnika", kaže Agion, "taj haos je i posledica problema koji se dugo nagomilavaju".

Agion i još neki komentatori ukazuju na to da je Francuska teško zadužena zemlja, s javnim dugom dvaput većim od Nemačke, a vlada pokušava da skreše ogroman budžetski deficit i ne uspeva da obuzda rastuću skupoću za stanovništvo.

Sve veći troškovi života i loši uslovi obrazovanja u srednjim školama su i bili ključni razlozi jučerašnjih masovnih demonstracija koje su predvodili srednjoškolci.

Te mirne demonstracije su iskoristile ekstremističke grupe krajnje levice i pljačkaši za pravi urbani terorizam i pustošenje hiljadu i petsto radnji širom zemlje.

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Direktor istraživačkog instituta IFOP Žerom Furke (Jerome Fourquet) je španskom listu "Pais" rekao da je "francusko društvo došlo do granica raspada, pucanja po šavovima, a nejednakosti su izazvale ekstremne stavove… sad se krećemo slepom ulicom".

Furke misli da u Francuskoj postoji praznina vlasti koja nije u stanju da pruži odgovor na opšte nezadovoljstvo, što je pogoršano ogromnim javnim dugom.

Nemački list Frankfurter algemajne cajtung smatra da su događaji u Francuskoj znak za uzbunu i drugde u Evropi, jer je, kako kaže, "bes postao stalno emotivno stanje u našim društvima i vreme je da za to nadje lek".

S one strane Atlantika se, povodom krize u Francuskoj, oglasio i potpredsednik SAD Džej di Vens, rekavši da su "zapadni liberali u ime raznolikosti i saosećanja uvezli treći svet u Francusku i druge zemlje".

Vens je na mreži Iks, uz snimak zapaljene većnice u Limožu, napisao da su se zapadni liberali "potpuno oglušili o temeljna pitanja o asimilaciji i kompatibilnosti kultura".