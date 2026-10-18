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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne želi pregovore o okončanju sukoba i da ih je više puta ometao.

"Imamo samo jedan zaključak, Zelenski ne želi pregovore. Već ih je nekoliko puta ometao, uključujući i posle decembra 2019. godine, kada je održaon sastanak u Parizu", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon devete ministarske sednice Strateškog dijaloga između Rusije i Saveta za saradnju država Persijskog zaliva, koja se održava u glavnom gradu Bahreina, Manami, prenose RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, posle decembra 2019. godine doneta je odluka o potrebi da se sprovedu sporazumi iz Minska a kasnije je u Abu Dabiju održan trilateralni sastanak, nakon kojeg nije postignut nikakav napredak, osim na inicijativu Rusije.

Lavrov je dodao da je jasno da Zelenski nije bio spreman ni da se pomeri ka sporazumima.