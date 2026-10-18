Demonstrant u Lionu drži plakat sa likom francuskog predsednika Emanuela Makrona i giljotinom tokom protesta u Francuskoj 17. oktobra 2026. godine.

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Nemiri su ponovo buknuli u Parizu tokom popodneva, a policija, vatrogasci i druge hitne službe su na ulicama.

Francuska vlada održavala je u nedelju hitne konsultacije nakon što je jedan od najnasilnijih dana nemira u poslednjih nekoliko godina ostavio za sobom zapaljene javne zgrade, stotine uništenih i opljačkanih prodavnica i više od 2.000 uhapšenih u gradovima širom zemlje.

Foto: Printskrin

Političari i sa levice i sa desnice pozvali su na ostavku ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza, nakon što se činilo da je vlada bila zatečena razmerama nasilja. Državne zgrade bile su napadnute i zapaljene, autobuska stajališta razbijena, putevi blokirani barikadama, a prodavnice obijene i uništene.

Makron: "Nema mesta nasilju"

Predsednik Emanuel Makron, kojem mandat ističe narednog proleća, pripremao se da se u nedelju uveče obrati naciji. On je na društvenim mrežama napisao da u Francuskoj "nema mesta nasilju".

Policija i zvaničnici suočili su se u subotu sa različitim izazovima. Najpre su desetine hiljada mirnih demonstranata učestvovale u protestnim šetnjama u velikim gradovima, uključujući Pariz. Oni su podržali zahteve učenika za većim brojem nastavnika i popravkom dotrajalih škola.

Na tim protestima, koji su usledili nakon četiri nedelje uličnih marševa i blokada škola, učestvovali su roditelji, nastavnici i bake i deke, kao i učenici, studenti i radnici koji su protestovali zbog visokih troškova života. Demonstranti su nosili transparente sa porukama da ih vlada ne sluša i zahtevima za većim izdvajanjima za javne usluge.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Paljenje objekata, barikade i rekordna hapšenja

Međutim, odvojeno od tih mirnih demonstracija, različite grupe iznenadile su policiju i zvaničnike okupljanjima koja su se premeštala sa mesta na mesto, paljenjem objekata, podizanjem barikada na ulicama i sukobima sa policijom u gradovima kao što su Pariz, Bordo, Nica i Marselj.

Francuska protesti Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na kraju, maskirani pljačkaši iskoristili su ono što su francuski mediji nazvali „haosom“ na ulicama kako bi razbijali izloge i odnosili robu. U Parizu su grupe pljačkaša, među kojima je bilo i onih koji su izgledali kao deca, tokom noći trčale ulicama noseći odeću i kutije za obuću, nakon što su maskirani odrasli muškarci razbijali izloge.

U Parizu, gde je policija saopštila da je uhapšeno rekordnih 855 ljudi, ulice su u nedelju bile prekrivene ostacima zapaljenih barikada napravljenih od bicikala, kanti za smeće i drugih predmeta. Na nekoliko ulica bili su razbijeni izlozi i ostaci zapaljenih automobila.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Mislim da je ovo nivo nasilja kakav nikada ranije nismo videli - izjavila je zamenica gradonačelnika Pariza iz Socijalističke partije Lamija El Aradž.

U Limožu, u centralnoj Francuskoj, gde je izgorela gradska kuća iz 19. veka, gradonačelnik Gijom Gerin izjavio je da ljudi koji su upali u njegovu zgradu "nisu bili demonstranti koji se bore za određene ciljeve", već "ljudi organizovani za rat".

On je rekao da su oni koji su upali u gradsku kuću i zapalili je domaru zgrade pretili da će ga ubiti, dok su izabranim zvaničnicima poručili da će ih "spaliti".

Prema njegovim rečima, država nije uspela da se izbori sa krizom.