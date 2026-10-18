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Na vrhuncu nasilja koje je povezano sa protestima izbilo sinoć, registrovano je 30.000 pljačkaša i 8.000 učesnika nereda, saopštila je danas policijska prefektura Pariza.

U saopštenju se navodi da je tokom nereda povređeno 118 policajaca, uključujući trojicu kojima je bila potrebna hospitalizacija, prenosi Figaro.

Dodaje se da su juče tokom dana, između 7.00 i 1.00 sat posle ponoći u Parizu bila raspoređena 432 nacionalna policajca i 240 policajaca za razbijanje demonstracija (CRS), dok su dve jedinice specijalnih snaga (Kentaur) bile raspoređene kao pojačanje.

Policija je saopštila da je 99 osoba privedeno zbog sumnje da su učestvovali u neredima, tokom kojih su brojne prodavnice opljačkane.

Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza Kretaju, a povod su bili katastrofalni uslovi u prosveti – hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene, oronule školske zgrade.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Protesti su radikalizovali i proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje, praćeni masovnim blokadama i sukobima sa policijom.

Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta „Žuti prsluci“, a prvobitnim zahtevima za reformu obrazovanja priključili i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cena goriva i vladinih mera štednje.