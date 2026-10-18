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Sedamnaestogodišnja devojka Maisa teško je povređena u oko tokom ispaljivanja suzavca od strane policije 17. oktobra u Miluzu.

Projektil ju je pogodio direktno u lice, a prema rečima svedoka, reč je o suzavcu.

Devojka je trajno izgubila vid na levom oku, piše Politis.fr. Tužilaštvo je pokrenulo istragu koju vodi policijska kontrola.

Njena majka Sindi nije ni pomislila da će u subotu, 17. oktobra, dobiti poziv od drugarice svoje ćerke.

"Rekla mi je da je pogođena u oko i da leži na zemlji, sva u krvi", ispričala je ona.

Njena ćerka Maisa (17) tog dana je otišla sa drugaricama na obrok u kebabdžinicu u centru Miluza, u francuskom departmanu Gornja Rajna, u blizini trga Port Žen. Kada su izašle, oko 16.30, krenule su po svoje bicikle, ali su naišle na demonstracije.

"Bilo je mirno, ništa se nije dešavalo, samo je bila muzika. Ljudi su bili srećni, nisu radili ništa loše", ispričala je jedna od Maisinih drugarica, koja je i dan nakon incidenta bila u šoku.

Prva žrtva protesta

Tokom demonstracija organizovanih širom Francuske protiv visokih troškova života, prefektura policije u Parizu saopštila je u nedelju ujutru da je jedna osoba preminula u glavnom gradu u subotu, 17. oktobra, "nakon srčano-respiratornog zastoja", piše Rojters.

"Muškarac se srušio na bulevaru Magenta, u 10. arondismanu, kojim se kretala protestna kolona. Demonstranti su ga preneli do centra hitne pomoći, ali je preminuo pre nego što je pomoć stigla", saznaje TF1 Info od izvora iz policije.

Prefektura policije u Parizu nije objavila koliko je muškarac imao godina. Tužilaštvo u Parizu, koje je kontaktirao TF1 Info, za sada nije iznelo nikakve informacije o ovom smrtnom slučaju.