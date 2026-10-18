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Francuski predsednik Emanuel Makron obratio se naciji posle talasa nasilnih nereda širom zemlje, osudivši napade na javne ustanove, prodavnice i gradske kuće.

Emanuel Makron je obraćanje započeo osvrtom na "neverovatno nasilje u našim gradovima".

- Napadnute su javne ustanove, prodavnice i gradske kuće, a neke su i uništene. Povređeno je više stotina policajaca. Kada smo videli snimke, svi smo se zapitali: O čemu su razmišljali? Kako Francuzi mogu ovo da rade Francuskoj? - rekao je on.

Makron je istakao da "ništa ne može da opravda" nerede i pričinjenu štetu.

- Večeras svi osećamo bes i sramotu. Nepodnošljivo je gledati kako su gradovi i ulice naših gradova ovako opustošeni - dodao je on.

On je osudio postupke „frakcionisanih pojedinaca iz krajnje levičarskih grupa, kojima su se pridružili brojni kriminalci“ i zahteva odgovore u vezi sa propustima obaveštajnih službi.

- Videli smo grupe sa krajnje levice kojima se pridružio i određen broj prestupnika, izazivajući ekstremno nasilje širom naše zemlje. Prodavnice su obijane. Javne zgrade su napadnute, a u nekim slučajevima i uništene. Stotine policajaca je povređeno. Gledajući ove sulude prizore koje smo svi videli, svi se pitamo: kako mogu to da rade? Zašto bi palili sopstvene gradove? Zašto bi iko ovo radio?

- Ništa ne može opravdati njihove postupke. Ništa neće opravdati njihove postupke. Svi smo večeras besni, a takođe osećamo i sramotu gledajući katastrofu koja se odigrala na našim ulicama. Imamo neprolaznu podršku za naše agencije za sprovođenje zakona, jer su dali sve od sebe da izbegnu ono najgore. Naše misli su uz ranjene pripadnike i njihove porodice. Želeo bih da uputim misao i vlasnicima preduzeća koji trpe sav ovaj haos - rekao je Makron.

"Oni koji su napravili štetu moraju da plate, a oni koji su pljačkali moraće da nadoknade štetu. Oni koji su pokušali da sruše Republiku biće pozvani na odgovornost", poručio je Markon.

Foto: THOMAS SAMSON / POOL/AFP POOL

Makronov govor usledio je posle hitnog sastanka sa visokim vladinim zvaničnicima. Sastanak je održan dan nakon što su maskirane grupe podmetale požare i napadale javne institucije, uključujući gradske kuće, u nekoliko gradova.

Stotine demonstranata okupilo se u nedelju na pariskom Trgu Republike, gde je bila prisutna policija. Policajci su ispalili suzavac nakon povremenih sukoba, a manje grupe su pokušale da zapale bicikle i kante za smeće.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izašao je na X platformu da kaže: „Pravo na protest je osnovno pravo. Namerno i kolektivno izazivanje nereda nasiljem nije“, napisao je. Takođe je rekao da su stotine prodavnica opljačkane u Parizu, Marseju, Lionu i Bordou.

Prema podacima vlasti, oko 550.000 ljudi učestvovalo je u protestima širom Francuske u subotu. Organizatori su, međutim, procenili broj na oko 800.000.