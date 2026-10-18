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Kanadski premijer Mark Karni izjavio je danas da je požar u vojnoj bazi u Alberti, u kojem su poginula četiri vojnika, a više desetina je povređeno, jedna od najtežih tragedija za kanadsku vojsku na domaćem tlu u mirnodopskim uslovima.

Karni je u televizijskom obraćanju kazao da su porodice poginulih obaveštene i da se situacija i dalje razvija.

Lekar Voren Tersk u bolnici u Edmontonu, gradu koji je udaljen 180 kilometara od baze u kojoj je izbio požar, rekao je za CNC News da su pacijenti prebačeni u bolnice širom grada, jer su zdravstvene ustanove u blizini baze postale "potpuno preopterećene" brojem ljudi kojima je bila potrebna pomoć.

"Ovakav broj pacijenata predstavljao bi preveliko opterećenje čak i za grad Edmonton. Reč je o broju pacijenata koji niko od nas u ovom trenutku ne želi ni da izbroji. To je katastrofa. Takva katastrofa se dešava jednom u 15 do 25 godina", kazao je Tersk.

Zvaničnici su saopštili je nekoliko bolnica širom pokrajine Alberta aktiviralo "narandžasti kod", oznaku za vanredno stanje koja se koristi kada veći broj teško povređenih osoba zahteva koordinisanu medicinsku pomoć.

1/4 Vidi galeriju Požar u kanadskoj vojnoj bazi u Alberti Foto: X printscreen

Ministar odbrane Dejvid Mekginti izjavio je da je u istragu incidenta uključena Kraljevska kanadska konjička policija, a situaciju je opisao kao "veoma, veoma aktivnu i osetljivu", kao i da nadležni još utvrđuju šta se tačno dogodilo.

Iz Kraljevske kanadske konjičke policije saopšteno je da su policajci pozvani na lice mesta u vojnu bazu u subotu, nešto posle 16.00 sati, nakon prijava o požaru na poligonu unutar baze.

Vatrogasci su se suočili sa veoma nestabilnim uslovima jer su tokom dana velike delove pokrajine zahvatilo nevreme sa vetrom koji je dostizao brzinu i do 100 kilometara na sat, kada je vetar obarao drveće i nosio saobraćajne znakove.

Opštinske vlasti Vejnrajta objavile su na društvenim mrežama da je požar stavljen pod kontrolu do 23.00 sata.

Izvori su naveli da je eksploziju izazvala vežba bojevom municijom tokom koje je pogođen gasovod ili gasna bušotina u bazi.

Posle eksplozije izbio je požar koji se, pod uticajem jakih vetrova, brzo proširio izvan granica prostora koji je predviđen za obuku.