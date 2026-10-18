PAKAO U ALBANIJI: Gore zgrade dva ministarstva i policijska stanica! U neredima povređeno više policajaca (VIDEO, FOTO)
- Tokom protesta protiv vlade Edija Rame zapaljena su i ulazna vrata Ministarstva unutrašnjih poslova.
- U neredima je povređeno više policajaca, a policija je intervenisala da ugasi požare i rastera okupljene.
Demonstranti u Tirani zapalili su zgradu Ministarstva infrastrukture i energetike, policijsku stanicu broj 3 i ulazna vrata Ministarstva unutrašnjih poslova tokom protesta protiv vlade premijera Edija Rame, piše Gazeta express.
Snimci sa protesta prikazuju plamen u zgradi Ministarstva infrastrukture i energetike, kojim je rukovodila Belinda Baluku. Demonstracije su obeležili sukobi i nasilje, uključujući uništavanje javne i privatne imovine.
Vatra je podmetnuta i u policijskoj stanici broj 3, u ulici Mine Peza. Kako je objavio Top Channel, sumnja se da se u tom trenutku u zgradi nalazilo i nekoliko osoba.
U incidentu je povređeno više policajaca, koji su vozilima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu. Požar je izbio u delu zgrade u kojem se nalazi recepcija, a policija je pokušavala da ugasi vatru.
Protesti su eskalirali i ispred Ministarstva unutrašnjih poslova, gde su demonstranti, nakon što su zapalili policijsku stanicu broj 3, zapalili i ulazna vrata ministarstva.
Policija je odmah intervenisala kako bi rasterala demonstrante i ugasila požare.
Kurir.rs/Gazeta express/Agencije