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OGLASIO SE KREMLJ: Još nije doneta odluka da li će Putin prisustvovati samitu G20 u SAD
- Dmitrij Peskov je rekao da je pitanje učešća i dalje otvoreno, iako je američka administracija ranije uputila poziv Putinu.
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Još nije doneta odluka o tome da li će ruski predsednik Vladimir Putin lično prisustvovati samitu grupe G20 u Majamiju u decembru, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Odgovarajući na pitanje novinara o tome da li će Putin prisustvovati samitu, Peskov je rekao da to još nije odlučeno.
Državni sekretar Marko Rubio izjavio je u septembru da je američka administracija pozvala Putina da učestvuje na samitu G20 u Majamiju 14. i 15. decembra.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi mu "bilo drago" da vidi Putina na samitu.
Kurir.rs/RIA Novosti
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