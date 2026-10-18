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Još nije doneta odluka o tome da li će ruski predsednik Vladimir Putin lično prisustvovati samitu grupe G20 u Majamiju u decembru, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Odgovarajući na pitanje novinara o tome da li će Putin prisustvovati samitu, Peskov je rekao da to još nije odlučeno.

Državni sekretar Marko Rubio izjavio je u septembru da je američka administracija pozvala Putina da učestvuje na samitu G20 u Majamiju 14. i 15. decembra.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi mu "bilo drago" da vidi Putina na samitu.