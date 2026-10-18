Slušaj vest

Avion kompanije Austrijan erlajns na letu iz Tel Aviva za Beč prinudno je sleteo na aerodrom u Sofiji, u Bugarskoj, zbog sumnje da je bilo bezbednosne pretnje na letu, rekli su danas putnici koji su bili u avionu.

Putnici su za Ynet rekli da je do vanrednog događaja došlo nakon anonimne prijave da ima eksploziva u avionu, koji je navodno prevozio delegaciju mladih ljudi koji je trebalo da govore u Ujedinjenim nacijama, prenosi Tajms of Izrael.

Avion je zbog toga navodno poslao signal za vanrednu situaciju.

Incident se dogodio manje od tri nedelje nakon što je kopilot na letu kompanije Flajdubai za Tel Aviv pokušao da sruši avion u terorističkom napadu, što su sprečili kapetan aviona i nekoliko izraelskih putnika.