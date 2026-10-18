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Dronovi FP-1 Odbrambenih snaga Ukrajine pogodili su tokom protekle noći objekte naftne i digitalne infrastrukture u Sankt Peterburgu, uključujući naftni terminal i naftno skladište Ruči, saopštila je danas ukrajinska kompanija za proizvodnju dronova "Fire point".

Kompanija koja proizvodi dornove FP-1, koji imaju domet do 1.600 kilometara, je u objavi na Telegramu saopštila da je u napadu dronovima pogođen i centar podataka VKontaktea, u blizini Sankt Peterburga, prenosi Ukrinform.

U napadu je pogođen i objekat u naselju Novosergijevka u Lenjingradskoj oblasti, koji je jedan od ključnih data centara VKontaktea, koji se koristi za skladištenje i obradu podataka, uključujući fotografije, video zapise i drugi korisnički sadržaj.

Kako je saopšteno, Sanktpeterburški naftni terminal jedan je od najvećih kompleksa za pretovar naftom u regionu, koji obezbeđuje prijem, skladištenje i otpremu naftnih derivata, uključujući i izvoz i njegov ukupni kapacitet je 12,5 miliona tona godišnje.

Pored toga, pogođeno je i skladište nafte Ruči a prema saopštenju "požari su izbili na teritoriji naftnog terminala i skladišta nafte, a prijavljena je i ozbiljna šteta na centru podataka".

Kurir.rs/Ukrinform/Tanjug

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