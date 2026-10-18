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Francuski predsednik Emanuel Makronobratio se javnosti u nedelju uveče nakon talasa nasilja i pljački koji su izbili tokom protesta protiv visokih troškova života širom Francuske dan ranije.

Na početku izlaganja zatražio je od Vlade da izvuče "sve pouke" iz nasilja koje je izbilo u subotu, posebno kada je reč o obaveštajnom radu i pravovremenom predviđanju incidenata, kako se oni "ne bi ponovili".

"Očekujem jasne odgovore i potpuna transparentnost biće obezbeđena", izjavio je Makron, a prenosi Lemonde.fr, navodeći da je zadužio ministra unutrašnjih poslova da rasvetli sve okolnosti događaja.

Dodao je da istrage moraju biti sprovedene "uz svu potrebnu ažurnost i što je brže moguće".

Emanuel Makron obećao je pravne posledice za počinioce nereda tokom protesta i poručio da će odgovarati svi koji su učestvovali u nasilju.

"Oni koji su uništavali moraju da plate. Oni koji su pljačkali moraju da nadoknade štetu. Oni koji su pokušali da sruše Republiku moraće da snose odgovornost", izjavio je francuski predsednik u nedelju uveče.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Makron je pozvao da se napravi jasna razlika između počinilaca nasilja i demonstranata koji su izašli na ulice kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo.

"Nikada ne smemo da pomešamo njih sa onima koji su uništavali, razbijali i pljačkali", naglasio je predsednik, priznajući da su zabrinutost građana zbog visokih troškova života i rasta cena goriva opravdani.

Makron je poskupljenja pripisao posledicama sukoba u Persijskom zalivu, u kojem Francuska nije učestvovala. Najavio je da će već od ponedeljka nastaviti diplomatske aktivnosti kako bi obezbedio stabilno snabdevanje Francuske gorivom i gasom, a u okviru tih napora posetiće zemlje Persijskog zaliva.

Demonstrant u Lionu drži plakat sa likom francuskog predsednika Emanuela Makrona i giljotinom tokom protesta u Francuskoj 17. oktobra 2026. godine. Foto: Laurent Cipriani/AP

"Razumem duboku zabrinutost mladih"

Francuski predsednik rekao je i da razume "duboku zabrinutost" koju mladi iskazuju poslednjih nedelja u srednjim školama i na univerzitetima.

Kao glavne probleme naveo je strah za budućnost, životne i studijske uslove, izbor obrazovnog i profesionalnog puta, kao i položaj mladih u društvu.

Foto: MOHAMMED BADRA/EPA

"Njihov glas mora da se čuje bez predrasuda i bez umanjivanja teškoća sa kojima se suočavaju. Naša odgovornost je dvostruka: da saslušamo nezadovoljstvo i delujemo na njegove uzroke, ali i da odlučno obezbedimo poštovanje javnog reda", poručio je Makron, dodajući da je Vlada već počela da radi na pronalaženju rešenja.

Poziv na mir pred predsedničke izbore

Makron je pozvao građane Francuske da, šest meseci uoči predsedničkih izbora, prednost daju demokratskoj raspravi umesto uličnim protestima i izazivanju nereda.

"Svi koji vam danas objašnjavaju da je najvažnije izaći na ulicu, protestovati i izazivati nered imaju samo jedan cilj: da naruše Republiku i otmu prostor za raspravu", izjavio je on.

Predsednik je istakao značaj političkih debata na javnim skupovima, u medijima i na mirnim okupljanjima, uz međusobno poštovanje.

Foto: YOAN VALAT/EPA

"Naša zemlja zaslužuje dobre predsedničke izbore za šest meseci", poručio je Makron, pozivajući na "jedinstvo, smirenost i poštovanje".

Moguće zabrane pojedinih okupljanja

Makron je najavio da će prefekti, u saradnji sa gradonačelnicima, donositi odluke o merama za zaštitu gradova, javnih zgrada i poslovnih objekata.

Te mere mogle bi da obuhvate i zabranu pojedinih okupljanja, kao i preduzimanje drugih neophodnih koraka radi sprečavanja novih incidenata.

Foto: MOHAMMED BADRA/EPA

Francuski predsednik pozvao je političke stranke, profesionalna udruženja i sindikate da nedvosmisleno osude nasilje i pozovu građane na smirivanje tenzija.

"Zemlji su potrebni red i smirivanje situacije, a ne dalje zaoštravanje", poručio je.

Najavio je i da će vlada već tokom ove nedelje započeti razgovore sa srednjoškolcima, studentima, nastavnicima, sindikatima, poslodavcima i izabranim predstavnicima vlasti kako bi se pronašli odgovori na probleme mladih.

"Ne možemo da tražimo od mladih da veruju u budućnost, a da im istovremeno ne pružimo mogućnost da učestvuju u izgradnji rešenja i budu za pregovaračkim stolom", izjavio je Makron.

Na kraju je uputio oštro upozorenje počiniocima nasilja.

"Bićemo nemilosrdni. Spremnost da saslušamo i vodimo dijalog ne znači slabost niti nekažnjivost", zaključio je Makron.