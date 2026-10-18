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Jedan osamdesetčetvorogodišnji motociklista u Austriji našao se u neobičnoj situaciji nakon što se na samo četiri minuta zaustavio na prostoru zatvorene benzinske pumpe kako bi telefonirao supruzi. Nekoliko dana kasnije na njegovu adresu stigao je zahtev za plaćanje čak 374 evra zbog korišćenja privatnog zemljišta.

Slučaj se dogodio krajem avgusta u mestu Velersdorf, u Donjoj Austriji, a penzioner Alojz K. tvrdi da tokom kratkog zaustavljanja nije ni sišao sa motocikla, prenosi austrijski portal Heute.

- Telefon mi je bio u džepu na grudima i primetio sam da me neko zove. Nisam čak ni sišao sa motocikla, samo sam supruzi kratko rekao da uskoro stižem kući. Posle četiri minuta nastavio sam vožnju - ispričao je motociklista.

Međutim, nekoliko dana kasnije dobio je pismo advokata vlasnika zemljišta, kojim se od njega traži da plati 374 evra zbog neovlašćenog ulaska na privatni posed.

Ponudio 70 evra i izvinjenje, ali su ga odbili

Penzioner se nakon dobijanja zahteva obratio austrijskom automobilskom klubu ÖAMTC, gde mu je, kako tvrdi, savetovano da ne plaća traženi iznos.

Ipak, pokušao je da spor reši dogovorom. Advokatu vlasnika pumpe poslao je rukom napisano izvinjenje i uplatio 70 evra kao znak dobre volje.

Novac mu je, međutim, vraćen, a ubrzo je dobio novu opomenu i dopis agencije za naplatu potraživanja.

- Ako vlasniku zemljišta toliko smeta što se neko zaustavlja, neka postavi lanac. Mislim da ovome mora da se stane na put - poručio je osamdesetčetvorogodišnjak, koji odbija da plati 374 evra.

Foto: Youtube

Vlasnik tvrdi da svakodnevno dolazi na desetine vozila

Prema navodima advokata vlasnika zemljišta, na prostoru zatvorene benzinske pumpe svakodnevno se neovlašćeno zaustavlja ili prolazi između 30 i 60 vozila.

Vlasnik tvrdi da je prostor jasno označen kao privatni posed, a ulazak vozila nadzire se kamerama čak i kada pumpa ne radi. Kako prenosi Heute, ovo nije prvi takav slučaj. Jedan vozač automobila ranije je dobio zahtev za plaćanje približno 370 evra nakon što je na istom prostoru kratko zastao kako bi pogledao cene goriva i okrenuo vozilo.

Advokat vlasnika objašnjava da su novčani zahtevi pokušaj vansudskog rešavanja sporova zbog ometanja poseda.

Nova pravila u Austriji

U Austriji su od 1. januara 2026. na snazi nova pravila kojima se ograničavaju troškovi postupaka zbog ometanja poseda motornim vozilima.

Prema informacijama nemačkog automobilskog kluba ADAC, troškovi vansudskog advokatskog upozorenja iznose približno 100 evra, dok ukupni troškovi nespornog sudskog postupka mogu biti oko 200 evra. Organizacije za zaštitu potrošača zato savetuju vozačima da posebno pažljivo provere zahteve za plaćanje koji premašuju 300 evra. To ne znači da je svaki takav zahtev automatski nezakonit, već da treba proveriti njegov pravni osnov i opravdanost iznosa.

U slučaju 84-godišnjeg motocikliste spor još nije rešen, a on poručuje da traženi iznos ne namerava da plati.