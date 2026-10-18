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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je danas američkog predsednika Donalda Trampa da pokušava da izvrši pritisak na Ukrajinu da se preda Rusiji.

Zelenski je rekao da je predložio da ispuni Trampov zahtev o nenapadanju ruskih rafinerija, kako bi zauzvrat Ukrajina dobila dodatne rakete za protivvazudšne sisteme "patriot".

"Moj predlog je bio: mi nećemo gađati ruske kapacitete za proizvodnju dizela, a vi nam dajte rakete za sisteme patriot, kako bismo zaštitili naše objekte. Međutim, oni samo traže da prestanemo sa napadima na dizel. A ako nastavimo sa tim napadima, oni će nam uskratiti nešto drugo", rekao je Zelenski za Blumberg.

On je ocenio da je Vašington u poslednje vreme izveo niz "neprijateljskih poteza" prema Kijevu, uključujući namerno usporavanje interneta preko sistema Starlink, kao i odlaganje usporuka raketa za sistem patriot.

"Smatram da su preduzeti koraci kako bi se Ukrajina ubedila da kapitulira. Ne tvrdim da je to cilj kojem teže naši partneri. Ne želim ni da pomislim da naši američki partneri veruju kako se rat može brže okončati na račun Ukrajine. Ali, upravo tako to izgleda", rekao je Zelenski.

Volodimir Zelenski Donald Tramp Foto: Youtube/AP



Govoreći o predstojećim međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama, on je rekao da su "pred nama opasni dani uoči izbora", ali i dodao da bi odnosi sa SAD mogli da se poboljšaju nakon njih.

"Politika je veoma agresivna tokom izbornog perioda. Mislim da je sada prava agonija, ali nakon izbora život će se nastaviti i verujem da će biti mirnije", rekao je.

Upitan da oceni ko je naredio da se internet veza putem Starlinka uspori na teritoriji Ukrajine, on je rekao da je to naredila "vlast ili Bela kuća", ali i rekao da ne može da otkrije izvore od kojih je to saznao.

Zelenski je naveo da SAD trenutno Ukrajini isporučuju samo 12 raketa-presretača za sistem patriot mesečno, što je otprilike četvrtina tempa koji je bio na snazi tokom administracije prethodnog predsednika SAD Džozefa Bajdena.

"Mislim da predsednik SAD zaista ima dobre odnose sa Putinom. Ali jedna stvar tu ne funkcioniše: Tramp trenutno ne može da prisili Putina da okonča rat", smatra Zelenski.

Na pitanje kako bi opisao napore za popravljanje odnosa sa SAD, Zelenski je rekao da potencijalni rizici po Ukrajinu imaju razmere cunamija.

"Treba reagovati dok je reč tek o blagoj oluji. Verujem da je u igri mnogo više od sporazuma o dizelu", rekao je predsednik Ukrajine.