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Američki predsednik Donald Trampporučio je danas da ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog ne zanima to što ukrajinski napadi na ruske rafinerije ozbiljno štete svetskom tržištu dizel goriva, uključujući i tržište Sjedinjenih Američkih Država.

"Zelenskog to ne zanima, iskreno govoreći, s obzirom na sav novac koji mu Evropa, kao što je poznato, daje, a koji mu je u prošlosti davao i 'pokvareni' Džo Bajden, on uopšte ne želi da okonča ovaj rat, a verovatno to nikada nije ni želeo", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Prema nejgovim rečima, Zelenski je pre dve godine mogao da postigne bolji sporazum nego što je to danas moguće.

"Njegova zemlja je u rasulu, veliki deo teritorije je izgubljen, ostao je bez izlaza na okeane i mora, a muško stanovništvo je desetkovano, ranjeno ili mrtvo", napisao je Tramp i ponovio da želi da se rat u Ukrajini okonča.

On je istakao da trenutno radi na pregovorima o miru između Rusije i Ukrajine, i naveo da "ne želi da učinim ništa što bi, na nepromišljen način, udaljilo Rusiju od pregovaračkog stola".

Foto: EPA Shawn Thew

Tramp je dodao da Rusija "čini veoma malo, ako i išta" da pomogne Iranu, "u poređenju sa onim što bi mogla da učini".

Prethodno je Zelenski optužio Trampa da pokušava da izvrši pritisak na Ukrajinu da se preda Rusiji.

On je ocenio da je Vašington u poslednje vreme izveo niz "neprijateljskih poteza" prema Kijevu, uključujući namerno usporavanje interneta preko sistema Starlink, kao i odlaganje usporuka raketa za sistem patriot.

"Smatram da su preduzeti koraci kako bi se Ukrajina ubedila da kapitulira. Ne tvrdim da je to cilj kojem teže naši partneri. Ne želim ni da pomislim da naši američki partneri veruju kako se rat može brže okončati na račun Ukrajine. Ali, upravo tako to izgleda", rekao je Zelenski.

Ukajinski predsednik je takođe ocenio da Tramp ima veoma dobre odnose sa Putinom.