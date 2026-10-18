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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zahvalio je danas američkom predsedniku Donaldu Trampu na podršci na predstojećim parlamentarnim izborima, navodeći da Sjedinjene Američke Države, Izrael i Jevreji imaju sreće što je on predsednik SAD.

U video obraćanju na engleskom jeziku, Netanjahu je na platformi X pohvalio Trampovu "jasnoću, doslednost, uverenje i hrabrost", prenosi Tajms of Izrael.

"Dozvolite mi da kažem američkom narodu, ako ste zabrinuti zbog današnjih cena gasa, razmislite šta će se desiti ako Iran dobije nuklearno oružje, nešto što Donald Tramp i ja nikada nećemo dozvoliti", kazao je Netanjahu.

On je rekao da će, kada iranski režim "nestane", "cene gasa pasti", ali "samo pod Trampom".

"Svet je imao sreće. Amerika je imala sreće, američki saveznici su imali sreće, Izrael je imao sreće, i jevrejski narod je imao sreće.

Nikada nije bilo većeg prijatelja Izraela u Beloj kući. To je blago rečeno", istakao je Netanjahu.

Dodao je da je Tramp "laserski fokusiran na zadatak uklanjanja ove pretnje od sadašnje generacije Amerikanaca, od svih budućih generacija".

Tramp je ranije danas pružio "punu podršku" Netanjahuu za novi mandat na toj funkciji, uz ocenu da je on snažan, hrabar i izuzetan lider, kao i ključni partner SAD u borbi protiv Irana.

Foto: Alex Brandon/AP

"Molim vas da ovo pismo shvatite kao moju potpunu i bezrezervnu podršku Bibiju Netanjahuu u predstojećoj trci za izbor za premijera Izraela. Bibi Netanjahu vas nikada neće izneveriti!", napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, obraćajući se građanima Izraela.

Tramp je Netanjahua opisao kao "velikog ratničkog premijera" i još većeg partnera u ostvarivanju mira kroz suprotstavljanje Iranu.

Parlamentarni izbori u Izraelu zakazani su za 27. oktobar, kada će građani sa pravom glasa birati 120 poslanika za novi sastav izraelskog parlamenta, Kneseta.