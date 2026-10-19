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Saudijski helikopter tipa AH-6i srušio se u regionu Nadžran u Saudijskoj Arabiji usled tehničkog kvara, pri čemu su poginula dva člana posade, saopštio je danas portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom brigadni general Turki el Maliki.

"Helikopter se srušio na području koje je u nadležnosti Ministarstva nacionalne garde Saudijske Arabije", dodaje se u saopštenju, prenosi Rojters.

Vojni portparol Huta, Jahja Sari, naveo je ranije u subotu u objavi na društvenoj mreži Iks da su snage ove grupe, sa sedištem u Jemenu, oborile saudijski helikopter tipa "Apač" u blizini Nadžrana, dok je, kako je naveo, sprovodio neprijateljske aktivnosti usmerene na položaje Huta duž granice.

Nije poznato da li obe strane govore o istom helikopteru.