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Više od 200 ljudi je uhapšeno tokom drugog dana nereda u Milanu, od kojih je veliki broj maloletnika, a premijerka Italije Đorđa Meloni sazvala je za sutra sednicu vlade kako bi se pronašao način da se reši nastala situacija.

Kako prenosi list Republika, oko 2.000 mladih ljudi obučenih u crno upalo je u nekoliko ulica u centru Milana i na centralni gradski Trg Duomo, pri čemu je razbijeno više izloga, pocepane su table, uništen baštenski nameštaj.

Mete izgrednika su bile prodavnice odeće uključujući "Fut loker" i "Dekatlon", supermarketi i barovi.

Razbijen je izlog robne kuće "Rinašente", a opljačkano je više lokala u četvrti Moskova, uključujući one u ulicama Largo La Fopa, Moskova i Korzo Garibaldi.

Foto: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Bremec/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Francesco Enriquez / Zuma Press / Profimedia

Metro stanica Duomo je zatvorena iz predostrožnosti.

Policija je upotrebila suzavac i vodene topove kako bi suzbila nerede, nakon što su izgrednici razbijali izloge prodavnica i palili kante za smeće u blizini Trga Duomo.

Nekoliko pripadnika reda sa oklopnim vozilima je trenutno na licu mesta, dok policijski helikopter nadleće centar grada.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je da se procenjuju "drugi alati za one koji zloupotreblajvaju demonstracije kako bi sejali haos".

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"Za sutra sam sazvala sastanak o javnom redu u Palati Kiđi kako bismo analizirali situaciju i procenili dalje mere za borbu protiv onih koji zloupotrebljavaju legitimne demonstracije da bi širili nasilje i haos. Zaštita građana, onih koji žive pošteno i onih koji garantuju bezbednost svih, dolazi pre svakog popuštanja nasilju", poručila je Meloni.

Predsednik regiona Lombardija Atilio Fontana rekao je da "bande nasilnika razbijaju prozore da bi provalile i krale, uništavaju ulice i sukobljavaju se sa organima reda".

Foto: Francesco Enriquez / Zuma Press / Profimedia

"To su kriminalci koje tako treba i tretirati. Nema 'ali'...i nema nikakvog opravdanja. Organima reda moraju se garantovati svi alati koji su im potrebni da intervenišu sa najvećom odlučnošću i vrate red i bezbednost na naše ulice. Moramo reagovati gvozdenom pesnicom, u skladu sa zakonom. Naši gradovi ne mogu biti taoci ovih kriminalaca", rekao je Fontana.