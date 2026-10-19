Slušaj vest

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da se tanker sa naftom zapalio nakon što je udario u minu u Ormuskom moreuzu.

Prema navodima IRGC-a, tanker je isključio svoj navigacioni sistem dok je prolazio kroz ovaj plovni put, čime je prekršio propise koje je uveo Iran.

U saopštenju IRGC navodi da je nelegalni naftni tanker eksplodirao, a da je u njegovoj mašinskoj prostoriji izbio požar nakon što je udario u pomorsku minu u južnom delu Ormuskog moreuza.

IRGC naovdi da će protiv brodova koji tokom prolaza kroz Ormuski moreuz i Persijski zaliv isključe svoje navigacione i identifikacione sisteme "biti preduzete oštre i odlučne mere".

Kurir.rs/Tanjug

Ne propustitePlanetaBROD POKUŠAO DA PROBIJE BLOKADU ORMUZA: Supertanker prepun nafte zapalio se pošto je udario u minu
screenshot-3.jpg
PlanetaNAJNOVIJI INCIDENT U ORMUSKOM MOREUZU, POGOĐEN TANKER! Ponovo ključa na Bliskom istoku, Bahrein besan nakon iranskih napada
x AP Information Technician Second copy.jpg
PlanetaINCIDENT U ORMUZU: Pogođen tanker dok je prolazio odobrenom rutom kroz moreuz
Brod u Ormuskom moreuzu
PlanetaBALKANSKI TANKER JE USPEO U RATNIM USLOVIMA DA PROĐE KROZ ORMUSKI MOREUZ! Stotine brodova čeka, ali ne i ovaj! (FOTO)
shutterstock_2641850331.jpg