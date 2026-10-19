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NOVA DRAMA U ORMUSKOM MOREUZU: Tanker sa naftom udario u minu i eksplodirao (VIDEO)
- Prema navodima garde, brod je isključio navigacioni sistem i prekršio propise koje je uveo Iran.
- IRGC poručuje da će protiv brodova koji isključe navigacione i identifikacione sisteme biti preduzete oštre mere.
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Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da se tanker sa naftom zapalio nakon što je udario u minu u Ormuskom moreuzu.
Prema navodima IRGC-a, tanker je isključio svoj navigacioni sistem dok je prolazio kroz ovaj plovni put, čime je prekršio propise koje je uveo Iran.
U saopštenju IRGC navodi da je nelegalni naftni tanker eksplodirao, a da je u njegovoj mašinskoj prostoriji izbio požar nakon što je udario u pomorsku minu u južnom delu Ormuskog moreuza.
IRGC naovdi da će protiv brodova koji tokom prolaza kroz Ormuski moreuz i Persijski zaliv isključe svoje navigacione i identifikacione sisteme "biti preduzete oštre i odlučne mere".
Kurir.rs/Tanjug
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