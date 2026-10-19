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Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da se tanker sa naftom zapalio nakon što je udario u minu u Ormuskom moreuzu.

Prema navodima IRGC-a, tanker je isključio svoj navigacioni sistem dok je prolazio kroz ovaj plovni put, čime je prekršio propise koje je uveo Iran.

U saopštenju IRGC navodi da je nelegalni naftni tanker eksplodirao, a da je u njegovoj mašinskoj prostoriji izbio požar nakon što je udario u pomorsku minu u južnom delu Ormuskog moreuza.

IRGC naovdi da će protiv brodova koji tokom prolaza kroz Ormuski moreuz i Persijski zaliv isključe svoje navigacione i identifikacione sisteme "biti preduzete oštre i odlučne mere".