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Divlje svinje, srne i jeleni na području Veluve u Holandiji promenili su ponašanje zbog prisustva vukova, postali su oprezniji i prilagodili kretanje kroz prirodu, pokazalo je istraživanje organizacije "Faunabeheereenheid Gelderland", zadužene za praćenje divljih životinja i upravljanje njihovim populacijama.

Na području Veluve živi gotovo 100 vukova, raspoređenih u nekoliko čopora, a njihovo prisustvo utiče na kretanje životinja koje su im plen, kao i na njihovu budnost, prenosi holandski javni servis NOS.

Pre povratka vukova, rendžeri su često mogli da predvide kada i na kojim mestima će se srne pojavljivati u šumi. Međutim, sada te životinje koriste šire područje za ishranu i češće su aktivne u večernjim i noćnim satima.

- I jeleni su postali oprezniji, a njihova mladunčad ređe sisaju - izjavio je Floris Lejsijus, predsednik Udruženja za zaštitu jelena.

Divlje svinje su, u međuvremenu, počele da se kreću u većim grupama. Zabeleženi su i slučajevi u kojima veće svinje napadaju vukove koji pokušavaju da im otmu mladunčad.

Foto: RINA

Istraživanje je pokazalo i da divlje svinje ponekad traže zaštitu u blizini krupnijih biljojeda, poput škotskog visokog goveda.

Erik Kofeman iz organizacije FBE Gelderland zadužene za upravljanje divljim životinjama i koordinaciju lova rekao je da je zbog takvog ponašanja postalo teže loviti divlje svinje.

- Sada, kada se divlje svinje kreću u većim grupama, ponekad je moguće odstreliti samo jednu tokom večeri. Posle pucnja sve ostale nestanu - rekao je Kofeman za NOS.

Rezultati istraživanja ukazuju na to da prisustvo velikih predatora ne utiče samo na brojnost drugih životinja već i na njihove svakodnevne navike, kretanje i način na koji pronalaze hranu i zaštitu.