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Novi iranski ministar odbrane Merdad Ahlaki izjavio je u svom prvom obraćanju medijima da je zemlja spremna da odgovori na potencijalne izraelske napade.

Govoreći o vojnoj spremnosti Irana, Ahlaki je poručio: "Prst nam je na obaraču, spremni smo za borbu protiv cionista".

Ministar je istakao da Iran samostalno proizvodi naoružanje zahvaljujući saradnji Ministarstva odbrane i naučnih institucija. Objasnio je da se novi vojni proizvodni pogoni grade na bezbednim i skrivenim lokacijama kako bi se zaštitila proizvodnja.

- Nove proizvodne pogone ne gradimo na starim lokacijama, već u planinama i na bezbednim mestima - rekao je Ahlaki.

Ahlaki je najavio i značajan korak u razvoju iranskog ratnog vazduhoplovstva. Potvrdio je da će teški borbeni avion, koji se razvija u okviru domaćih kapaciteta, prvi put poleteti tokom naredne godine.

Ko je Merdad Ahlaki Ketabči?

On je iskusni zvaničnik iranske odbrambene industrije, a za iranskog ministra odbrane predložio ga je Pezeškijan početkom oktobra nakon što je prethodni ministar odbrane Aziz Nasirzadeh poginuo u američko-izraelskim napadima u februaru ove godine.

Ketabči je bio na čelu Iranske organizacije za vazduhoplovnu industriju i obavljao visoke funkcije u sektoru razvoja raketa.

Protiv njega su uvedene sankcije SAD i Ujedinjenih nacija zbog aktivnosti u vezi s iranskim raketnim programom.

Kurir.rs/Agencije

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