"BUDIMO ISKRENI JEDNI PREMA DRUGIMA..." Fridrih Merc se oglasio, govorio o ogromnom problemu u Nemačkoj
- Fridrih Merc priznao je duboku političku polarizaciju u Nemačkoj i poručio da CDU mora ponovo da definiše svoju svrhu.
- Na godišnjoj konferenciji podmlatka CDU/CSU u Bonu rekao je da stranka mora iznova da opravda svoje postojanje.
- Konzervativna unija je u septembru loše prošla na izborima u Berlinu, Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji i Saksoniji-Anhaltu.
Nemački kancelar Fridrih Merc priznao je postojanje duboke političke podeljenosti u zemlji i pozvao Hrišćansko-demokratsku uniju (CDU) da ponovo definiše svoju svrhu.
- Budimo iskreni jedni prema drugima: prolazimo kroz ozbiljnu političku polarizaciju, koju osećamo i unutar sopstvenih redova - rekao je on na godišnjoj konferenciji podmlatka koalicije CDU/CSU u Bonu.
- Nemačka nas treba i u budućnosti, ali mi moramo iznova da opravdamo svoje postojanje - dodao je Merc.
U septembru je konzervativna unija ostvarila katastrofalne rezultate na pokrajinskim izborima u Berlinu, Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji i Saksoniji-Anhaltu. U Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, CDU nije uspela ni da pređe cenzus od 5% za ulazak u pokrajinski parlament. U Berlinu su izgubili od stranke Levica, a u Saksoniji-Anhaltu od stranke Alternativa za Nemačku (AfD).
(Kurir.rs/TASS)