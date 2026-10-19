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Nemački kancelar Fridrih Merc priznao je postojanje duboke političke podeljenosti u zemlji i pozvao Hrišćansko-demokratsku uniju (CDU) da ponovo definiše svoju svrhu.

- Budimo iskreni jedni prema drugima: prolazimo kroz ozbiljnu političku polarizaciju, koju osećamo i unutar sopstvenih redova - rekao je on na godišnjoj konferenciji podmlatka koalicije CDU/CSU u Bonu.

- Nemačka nas treba i u budućnosti, ali mi moramo iznova da opravdamo svoje postojanje - dodao je Merc.

U septembru je konzervativna unija ostvarila katastrofalne rezultate na pokrajinskim izborima u Berlinu, Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji i Saksoniji-Anhaltu. U Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, CDU nije uspela ni da pređe cenzus od 5% za ulazak u pokrajinski parlament. U Berlinu su izgubili od stranke Levica, a u Saksoniji-Anhaltu od stranke Alternativa za Nemačku (AfD).