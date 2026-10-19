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Prema podacima o praćenju satelita, ruska letelica je prišla na približno pet kilometara od komercijalnog radarskog satelita kompanije ICEYE, čije snimke koristi ukrajinska vojska.

Podaci ukazuju na to da ruski satelit održava položaj u neposrednoj blizini druge letelice.

Ukoliko se to potvrdi, ovi manevri mogli bi da predstavljaju neuobičajen slučaj približavanja dva aktivna satelita u niskoj Zemljinoj orbiti bez saglasnosti vlasnika jednog od njih.

Prema pisanju portala Defence Blog od 18. oktobra, ruski satelit "Kosmos 2612" promenio je orbitu 16. oktobra kako bi se približio satelitu ICEYE-X36, kojim upravlja američka podružnica finske kompanije ICEYE.

Astrofizičar i nezavisni analitičar satelitskih putanja Džonatan Mekdauel uočio je ovaj manevar analizirajući ažurirane orbitalne podatke.

On je naveo da ruski satelit, prema dostupnim informacijama, održava položaj na udaljenosti od pet kilometara ili manje od satelita ICEYE-X36, ali je dodao da su potrebna dodatna posmatranja kako bi se to potvrdilo.

- Prema novim orbitalnim podacima, K2612 je 16. oktobra izveo manevar i sada održava položaj na udaljenosti od pet kilometara ili manje od satelita ICEYE-X36. Koliko mi je poznato, ovo je prvi slučaj susreta dva aktivna satelita u niskoj Zemljinoj orbiti u kojem vlasnik jednog od njih nije dao saglasnost - napisao je Mekdauel na društvenoj mreži Iks.

Kompanija LeoLabs, koja se bavi praćenjem objekata u svemiru, nezavisno je saopštila za portal Axios da kretanje ruskog satelita deluje namerno.

Prema njenim podacima, "Kosmos 2612" nalazio se na udaljenosti od oko pet kilometara od ICEYE-X36 još 17. oktobra. Kompanija ICEYE odbila je da komentariše slučaj.

Sateliti ICEYE koriste radarsku tehnologiju za snimanje Zemljine površine, što im omogućava da prikupljaju podatke bez obzira na oblačnost i dnevno svetlo.

Ukrajina koristi snimke ove kompanije od 2022. godine, uključujući podatke sa satelita kupljenog zahvaljujući prikupljanju donacija.

Ukrajinski zvaničnik potvrdio je za Axios da ukrajinska vojska sarađuje sa kompanijom ICEYE, ali nije mogao da utvrdi da li satelit ICEYE-X36 konkretno učestvuje u podršci ukrajinskim vojnim operacijama.

Prema podacima Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), pet ruskih satelita lansiranih u aprilu 2026. godine promenilo je svoje orbite u maju i dospelo u istu orbitalnu ravan kao ICEYE-X36.

Jedan od njih je, kako se navodi, 26. maja prišao komercijalnom satelitu na oko 2,5 kilometara.

Izvršni direktor kompanije ICEYE Rafal Modževski kasnije je izjavio da je kompanija promenila putanju svog satelita kao odgovor na taj manevar.

U martu 2026. godine pojavili su se i izveštaji da je ruski vojni satelit "Luć-2" pratio evropske komunikacione satelite, među kojima je bio i Intelsat-39, koji koristi i nemačka vojska.