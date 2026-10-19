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Japan se sprema da lansira letelicu u okviru prve misije na svetu čiji je cilj donošenje uzoraka sa Fobosa, jednog od dva mala meseca koji kruže oko Marsa, prenosi danas Gardijan.

Naučnici se nadaju da će ova misija, koja bi trebalo da traje pet godina, pružiti odgovore na pitanje kako su nastali Fobos i njegov manji "brat" Deimos, a možda čak i rasvetliti poreklo života u Sunčevom sistemu.

Japanska agencija za istraživanje svemira (JAXA) planira da u utorak lansira letelicu pomoću nove japanske rakete "H3", koja predstavlja okosnicu njihovog svemirskog programa.

Rukovodilac projekta Istraživanje Marsovih meseca (MMX), Jasuhiro Kavakacu, izjavio je da će uzorci sa Fobosa pružiti dragocene podatke koji bi mogli da pomognu naučnicima da razmotre mogućnost korišćenja nekog od Marsovih meseca kao baze za buduću misiju sa ljudskom posadom na tu planetu.

1/6 Vidi galeriju Planeta Mars - Crvena planeta Foto: Artsiom Petrushenka / Alamy / Alamy / Profimedia, Planetary Science Institute/Smithsonian Institution, Shutterstock, Artsiom Petrushenka / Alamy / Alamy / Profimedia

Sjedinjene Američke Države, Kina i druge zemlje imaju ambicije da pošalju astronaute na Mars.

- Uprkos njihovom potencijalnom značaju, Marsovi meseci nikada nisu detaljno istraženi - rekao je Kavakacu.

Japan predvodi međunarodnu misiju, koja uključuje opremu i komunikacionu podršku američke svermirske agencije NASA, kao i drugih nacionalnih svemirskih agencija.

Od šezdesetih godina prošlog veka, ka Marsu je upućeno na desetine misija, ali njegovi meseci su u velikoj meri ostali misterija. Nekoliko ruskih pokušaja sletanja na Fobos, uključujući i misiju pokrenutu 2011. godine, završilo se neuspehom.

Naučnici su odlučili da prikupe uzorke sa Fobosa prvenstveno zato što je ovaj mesec bliži Marsu nego Deimos, pa samim tim može sadržati više podataka o toj planeti. Prema rečima predstavnika agencije JAXA, očekuje se da materijal poreklom sa Marsa čini oko 0,1 odsto materijala prikupljenog sa Fobosa.

Fobos ima prečnik od oko 27 kilometara na svom najširem delu i obilazi Mars na udaljenosti od oko 6.000 kilometara, tri puta dnevno.

Biće to dugo putovanje do "crvene planete", koja se u svojoj najbližoj tački nalazi na udaljenosti od 55 miliona kilometara od Zemlje.

Kavakacu napominje da će stvarna pređena udaljenost tokom leta iznositi između 500 i 600 miliona kilometara.

Nakon lansiranja pomocu rakete H3, letelica bi trebalo da stigne u blizinu Marsa oko avgusta 2027. godine, a zatim će tri godine provoditi leteći u blizini i oko Fobosa, prikupljajući podatke i uzorke, nakon čega će se 2031. godine vratiti na Zemlju, navodi britanski list.