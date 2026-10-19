PREOKRET, OBNOVLJENA KLJUČNA OBAVEŠTAJNA VEZA AMERIKE I UKRAJINE! Zelenski "veoma zahvalan" na "deblokadi" podataka o nadolazećim ruskim balističkim raketama
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kazao je da su SAD nastavile razmenu vojnih i bezbednosnih obaveštajnih podataka sa Kijevom nakon što su je obustavile na "određeno vreme".
U intervjuu koji je sinoć dao za NBC njuz Zelenski je potvrdio da su obaveštajni tokovi informacija obnovljeni nakon operativnih napetosti sa Vašingtonom.
Kijev post prenosi da je Zelenski takođe izrazio nadu da bi bilateralni pregovori s američkim zvaničnicima mogli da budu održani naredne nedelje.
Navodi se da se privremena obustava tokova obaveštajnih podataka desila usred oštrih neslaganja između Vašingtona i Kijeva u vezi sa pravilima koje ciljeve Ukraijna može da napada u Rusiji i potencijalnih mehanizama za uspostavljanje prekida vatre.
Vašington post je prošle nedelje objavio da su američki obaveštajni zvaničnici upozorili Kijev da će Vašington odmah obustaviti razmenu obaveštajnih podataka ako ukrajinske snage nastave napade duboko unutar Rusije na naftne rafinerije i petrohemijska postrojenja.
Upozorenje je formalno preneto ukrajinskoj ambasadi u Vašingtonu usred sporova oko "energetskog prekida vatre" koji je jednostrano proglasio američki predsednik Donald Tramp.
Bela kuća je ranije upozorila da bi mogla da obustavi obaveštajnu saradnju i blokira evropske nabavke američkog oružja namenjenog Ukrajini ako Kijev odbije da zaustavi te napade na rusku energetsku infrastrukturu.
Amerika: Nikada nisu potpuno obustavljeni
Dok su američki izvori koje je naveo Vašington post tvrdili da razmena obaveštajnih podataka nikada nije potpuno obustavljena, oni su priznali da su specifični dovodi podataka bili ograničeni.
Zelenski je naveo da, pre obnavljanja razmene informacija, ukrajinske odbrambene snage nisu dobile nikakva upozorenja od zapadnih partnerač o nadolazećim ruskim balističkim raketama lansiranim prema Kijevu tokom dve uzastopne noći, tokom kojih su vazdušni udari oštetili kritične ključne energetske instalacije i onesposobili snabdevanje ukrajinske prestonice strujom i vodom.
Zelenski je za NBC njuz kazao da su, nakon višednevnog prekida u prilivu američkih obaveštajnih podataka o nadolazećim ruskim balističkim raketama, obaveštajni podaci sada "deblokirani".
- Veoma smo zahvalni na ovome. Sada (razmena obaveštrajnih podataka) funkcioniše - rekao je predsednik Ukrajine.
Potvrda Zelenskog da je razmena obaveštajnih podataka nastavljena dolazi u trenutku kada ukrajinski i američki zvaničnici rade na organizovanju direktnih bilateralnih konsultacija.
Rustem Umerov, sekretar ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu održao je konsultacije sa Trampovim specijalnim izaslanikom Džaredom Kušnerom kako bi razgovarali o rasporedu i formatu predstojećih sastanaka.
Kijev spreman za direktne razgovore
Zelenski je potvrdio da je Kijev i dalje spreman za direktne razgovore sa predstavnicima Bele kuće kako bi se istražili proverljivi mehanizmi za recipročno energetsko primirje radi zaštite civilnih komunalnih mreža pre zime.
Obnavljanje razmene obaveštajnih podataka takođe se poklapa sa povećanim interesovanjem javnosti tehnološka ograničenja koja utiču na ukrajinske odbrambene sposobnosti, uključujući smanjenje brzine interneta koji Ukrajina koristi sa komercijalnih Starlink terminala i nemogućnost pristupa satelitskoj mreži Staršild, koju kontroliše Pentagon.
(Kurir.rs/The Kyiv Post/NBC News/Preveo: N. V.)