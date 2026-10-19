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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kazao je da su SAD nastavile razmenu vojnih i bezbednosnih obaveštajnih podataka sa Kijevom nakon što su je obustavile na "određeno vreme".

U intervjuu koji je sinoć dao za NBC njuz Zelenski je potvrdio da su obaveštajni tokovi informacija obnovljeni nakon operativnih napetosti sa Vašingtonom.

Kijev post prenosi da je Zelenski takođe izrazio nadu da bi bilateralni pregovori s američkim zvaničnicima mogli da budu održani naredne nedelje.

Navodi se da se privremena obustava tokova obaveštajnih podataka desila usred oštrih neslaganja između Vašingtona i Kijeva u vezi sa pravilima koje ciljeve Ukraijna može da napada u Rusiji i potencijalnih mehanizama za uspostavljanje prekida vatre.

Vašington post je prošle nedelje objavio da su američki obaveštajni zvaničnici upozorili Kijev da će Vašington odmah obustaviti razmenu obaveštajnih podataka ako ukrajinske snage nastave napade duboko unutar Rusije na naftne rafinerije i petrohemijska postrojenja.

Upozorenje je formalno preneto ukrajinskoj ambasadi u Vašingtonu usred sporova oko "energetskog prekida vatre" koji je jednostrano proglasio američki predsednik Donald Tramp.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

Bela kuća je ranije upozorila da bi mogla da obustavi obaveštajnu saradnju i blokira evropske nabavke američkog oružja namenjenog Ukrajini ako Kijev odbije da zaustavi te napade na rusku energetsku infrastrukturu.

Amerika: Nikada nisu potpuno obustavljeni

Dok su američki izvori koje je naveo Vašington post tvrdili da razmena obaveštajnih podataka nikada nije potpuno obustavljena, oni su priznali da su specifični dovodi podataka bili ograničeni.

Zelenski je naveo da, pre obnavljanja razmene informacija, ukrajinske odbrambene snage nisu dobile nikakva upozorenja od zapadnih partnerač o nadolazećim ruskim balističkim raketama lansiranim prema Kijevu tokom dve uzastopne noći, tokom kojih su vazdušni udari oštetili kritične ključne energetske instalacije i onesposobili snabdevanje ukrajinske prestonice strujom i vodom.

1/20 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama na Kijev u noći između 13. i 14. oktobra 2026. Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Zelenski je za NBC njuz kazao da su, nakon višednevnog prekida u prilivu američkih obaveštajnih podataka o nadolazećim ruskim balističkim raketama, obaveštajni podaci sada "deblokirani".

- Veoma smo zahvalni na ovome. Sada (razmena obaveštrajnih podataka) funkcioniše - rekao je predsednik Ukrajine.

Potvrda Zelenskog da je razmena obaveštajnih podataka nastavljena dolazi u trenutku kada ukrajinski i američki zvaničnici rade na organizovanju direktnih bilateralnih konsultacija.

1/23 Vidi galeriju Posledice ruskog napada balističkim reaketama na Kijev, isteklo primirje nakon odlaska Trampovih izaslanika iz ukrajinske prestonice Foto: Efrem Lukatsky/AP, screenshot X

Rustem Umerov, sekretar ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu održao je konsultacije sa Trampovim specijalnim izaslanikom Džaredom Kušnerom kako bi razgovarali o rasporedu i formatu predstojećih sastanaka.

Kijev spreman za direktne razgovore

Zelenski je potvrdio da je Kijev i dalje spreman za direktne razgovore sa predstavnicima Bele kuće kako bi se istražili proverljivi mehanizmi za recipročno energetsko primirje radi zaštite civilnih komunalnih mreža pre zime.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP