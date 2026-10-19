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Snimak Pjera, zaposlenog u prodavnici "Micromania" u Aveniji Žan-Medsen u Nici, postao je viralan na društvenim mrežama nakon što je u subotu pokušao da se suprotstavi grupi demonstranata koji su pokušavali da uđu u radnju.

Uprkos njegovim naporima da ih zaustavi, prodavnica je na kraju opljačkana.

- U jednom trenutku, jednostavno sam stao ispred njih kako bih sprečio ljude da uđu, to je sve - rekao je Pjer za francuski medij "ICI".

Ovaj radnik kaže da je reagovao instinktivno, ne razmišljajući previše o mogućim posledicama. Tokom incidenta, ljudi su ga udarali, gurali i bacali predmete na njega, od kojih su ga neki pogodili u lice.

- Još uvek ne mogu racionalno da shvatim šta se dogodilo. Možda ću moći kada se situacija malo smiri - rekao je on.

Priznaje da verovatno nije trebalo da se izlaže opasnosti pokušavajući da zaustavi demonstrante.

- Mislim da to zapravo nije trebalo da uradim. Bilo je nepromišljeno, ali tako sam reagovao u tom trenutku - izjavio je.

Nakon što se snimak proširio društvenim mrežama, Pjer je dobio brojne poruke podrške. Zahvalio je svima koji su mu se javili, ističući da takva solidarnost mnogo znači, ne samo njemu, već i drugim radnicima u prodavnicama koji su pogođeni nemirima u Francuskoj.

Naglasio je da ovakvi incidenti ne bi trebalo da zasenje nisu svrhu protesta, koji su organizovani kako bi se ukazalo na probleme u vezi sa kupovnom moći građana i uslovima rada.

1/9 Vidi galeriju Protesti u Francuskoj Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Printskrin, Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Divno je što mi pružaju podršku, kao i svim radnicima u prodavnicama. Ne smemo zaboraviti da je takvo ponašanje bilo izuzetak. Ostatak protesta protekao je, uglavnom, dobro. Bilo je nekoliko problematičnih pojedinaca, ali oni ne predstavljaju većinu - rekao je Pjer.

Tokom protesta u Nici, nekoliko prodavnica je opljačkano ili oštećeno, posebno u Aveniji Žan-Medsen.

Nadležni su saopštili da je oštećeno ukupno 15 prodavnica, a da je nekoliko policajaca povređeno. Prema navodima francuskog medija ICI, u nedelju ujutru 85 osoba nalazilo se u pritvoru, uključujući 40 maloletnika.