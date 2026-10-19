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Tokom razgovora sa premijerom Tadžikistana Kohirom Rasulzodom, održanih u okviru zvanične posete, kineski premijer Li Ćijang je istakao da je Kina spremna da dodatno uskladi svoje razvojne strategije sa Tadžikistanom i produbi saradnju u oblastima trgovine i investicija, kritičnih minerala, saobraćajne povezanosti, čiste energije i veštačke inteligencije, kako bi obe strane ostvarile konkretne rezultate.

Li je dodao da će Kina uvoziti više kvalitetnih proizvoda iz Tadžikistana i podsticati kineske kompanije da ulažu i razvijaju poslovanje u toj zemlji. Izrazio je nadu da će Tadžikistan nastaviti da obezbeđuje povoljno poslovno okruženje za preduzeća.

Takođe je pozvao na proširenje razmene i saradnje u oblastima kulture, obrazovanja, zdravstva, sporta i saradnje na lokalnom nivou, kako bi se poboljšao kvalitet života građana obe zemlje. Istakao je i potrebu za daljim jačanjem saradnje u oblasti sprovođenja zakona i bezbednosti, radi stvaranja stabilnog i bezbednog okruženja za međusobne kontakte.

Ocenjujući da se međunarodna situacija suočava sa složenim promenama, Li je naveo da bi Kina i Tadžikistan, kao važne članice Globalnog juga, trebalo da ojačaju međusobnu koordinaciju, zaštite zajedničke interese i podrže međunarodnu pravičnost i pravdu.

Rasulzoda je izjavio da se, zahvaljujući strateškom usmeravanju lidera dveju zemalja, odnosi Tadžikistana i Kine trenutno nalaze na najvišem nivou u svojoj istoriji. Podsetio je da je predsednik Tadžikistana Emomali Rahmon u maju ove godine boravio u uspešnoj poseti Kini, nakon koje su bilateralni odnosi ušli u novu fazu razvoja.

Kineska medijska grupa

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