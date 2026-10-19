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SIGNAL ZA UZBUNU POSLAT U VAZDUŠNOM PROSTORU RUMUNIJE PODSETIO NA HAOS SA "FLAJDUBAIJEM"

SIGNAL ZA UZBUNU POSLAT U VAZDUŠNOM PROSTORU RUMUNIJE PODSETIO NA HAOS SA "FLAJDUBAIJEM"

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Pretnja bombom na letu austrijske avikompanije "Ostrijan erlajnsa" iz Tel Aviva za Beč primorala je sinoć posadu aviona da preusmeri letelicu ka Bugarskoj.

Tajms of Izrael prenosi da je to navedeno u saopštenjima bugarskih vlasti i pomenute aviokompanije.

Ministarstvo saobraćaja Bugarske je navelo da se posada "Ostrijan erlajnsa" odlučila za prinudno sletanje na aerodrom u prestonici Sofiji nakon što je dobila pretnju bombom dok se avion približavao Rumuniji.

Navodi se da su putnici evakuisani iz aviona nakon sletanja.

Izraelski list Harec je javio da je pretnju uputio austrijski državljanin koji nije bio u avionu.

- Bugarsko ratno vazduhoplovstvo podiglo borbeni avion MiG-29 kako bi pratilo avion, u okviru utvrđenih procedura - saopštilo je Ministarstvo saobraćaja u Sofiji.

Iz austrijske aviokompanije je za AFP navedeno da je u avionu bio 51 putnik i šest članova posade i da je bezbednosni pretres aviona "Erbas A320" pokrenut nakon što je bezbedno sleteo u Sofiju oko pola sata nakon upućivanja pretnje.

U avionu se nalazila delegacija mladih ljudi koji su imali zakazano obraćanje u institucijama Ujedinjenih nacija u Beču.

Prema podacima sajta Flajtradar24, avion je ušao u rumunski vazdušni prostor oko 21.10 časova pre nego što je skrenuo ka jugu i vratio se ka Bugarskoj, sletevši potom u Sofiju.

Podaci sa drugog sajta za praćenje letova ADS-B Exchange ukazuju da je letelica emitovala signalni kod 7700, što je signal za opštu vanrednu situaciju.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X