MAKRON ODBIO OSTAVKU MINISTRA POLICIJE! Francuski predsednik zatražio nove metode u radu snaga bezbednosti nakon propusta na nasilnim protestima (FOTO)
Predsednik Francuske Emanuel Makron odbio je ostavku ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza i zatražio od njega da promeni način rada policije, nakon velikih nereda tokom protesta koji su uzdrmali zemlju, javila je danas televizija Frans 24.
"Ministar unutrašnjih poslova podneo je ostavku predsedniku u nedelju. S obzirom na to da je u ovom trenutku neophodno obezbediti kontinuitet u rukovođenju snagama reda, predsednik je odbio ostavku", navodi se u saopštenju Jelisejske palate.
Makron je oštro kritikovao propuste koji su, prema njegovim rečima, doveli do nasilnih protesta.
On je zatražio od ministra Nunjeza da "preduzme sve neophodne korake kako bi se osigurala transparentnost u vezi sa propustima u planiranju i obaveštajnom radu koji su doveli do nasilja" i da "uvede nove operativne metode za bezbednosne snage" radi rešavanja krize, dodaje se u saopštenju.
(Kurir.rs/Beta)