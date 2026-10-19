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Predsednik Francuske Emanuel Makron odbio je ostavku ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza i zatražio od njega da promeni način rada policije, nakon velikih nereda tokom protesta koji su uzdrmali zemlju, javila je danas televizija Frans 24.

"Ministar unutrašnjih poslova podneo je ostavku predsedniku u nedelju. S obzirom na to da je u ovom trenutku neophodno obezbediti kontinuitet u rukovođenju snagama reda, predsednik je odbio ostavku", navodi se u saopštenju Jelisejske palate.

Makron je oštro kritikovao propuste koji su, prema njegovim rečima, doveli do nasilnih protesta.

Nasilni protesti u Francuskoj Foto: Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marchina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je zatražio od ministra Nunjeza da "preduzme sve neophodne korake kako bi se osigurala transparentnost u vezi sa propustima u planiranju i obaveštajnom radu koji su doveli do nasilja" i da "uvede nove operativne metode za bezbednosne snage" radi rešavanja krize, dodaje se u saopštenju.

(Kurir.rs/Beta)

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