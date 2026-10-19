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Ruski predsednik Vladimir Putin predložio je održavanje samita s američkim predsednikom Donaldom Trampom i kineskim predsednikom Sijem Đipingom o okončanju rata u Ukrajini pod uslovima koji bi išli u prilog Moskvi, objavio je danas Volstrit džurnal (WSJ).

Pozivajući se na bivšeg ruskog obaveštajca, WSJ je objavio da je Putin taj predlog izneo u telefonskom razgovoru s Trampom 9. oktobra, kada su postigli dogovor prema kojem će SAD kupovati ruski dizel i olakšati njegovu prodaju na globalnom tržištu.

Tramp je privremeno suspendovao sankcije na dizel Rusiji, iako većina ekonomista tvrdi da neće moći da smanji američke cene nafte.

Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

S druge strane, Ukrajina se uveliko oslanja na američku podršku, uključujući obaveštajne podatke za protivvazdušnu odbranu i satelitski internet Starlink, što joj je delom bilo uskraćeno usled pritiska Trampa na Kijev da obustavi napade na ruske rafinerije nafte.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je rekao da se time daje podrška Putinu.

Sastanak Si Đinpinga i Vladimira Putina, predsednika Rusije i Kine, u Velikoj dvorani naroda u Pekingu Foto: MAXIM STULOV / SPUTNIK / KREMLIN/SPUTNIK POOL

Prema njegovim rečima, SAD ponovo dele obaveštajne podatke sa Ukrajinom.

(Kurir.rs/FoNet)

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