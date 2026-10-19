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Iz Francuske poslednjih dana stižu uznemirujući snimci nasilja na ulicama gradova širom zemlje, gde dolazi do žestokih sukoba demonstranata i policije.

Među brojnim snimcima nereda i pljački prodavnica luksuzne robe, posebnu pažnju na društvenim mrežama privukao je video iz Pariza, na kojem se dvoje turistkinja našlo usred pravog uličnog haosa.

Njih dve doputovale su u "grad svetlosti", verovatno u želji da uživaju u romantičnoj atmosferi francuske prestonice i obiđu njene najpoznatije znamenitosti. Umesto razgledanja i opuštene šetnje, međutim, našle su se u situaciji u kojoj im je prioritet bio da se što pre sklone na sigurno.

Vodeni topovi, suzavac i maskirani izgrednici ispunili su ulice, dok su se turistkinje, gurajući kofere, pokušavale da probiju kroz metež i udalje od mesta sukoba. Sudeći prema snimku, njihova poseta Parizu pretvorila se u iskustvo koje će pamtiti iz sasvim drugačijih razloga.

Pariz je inače jedna od najposećenijih turističkih destinacija na svetu, poznata po svojoj bogatoj istoriji, arhitekturi i znamenitostima koje svake godine privlače milione posetilaca iz Francuske i inostranstva.

Razmere nemira ilustruju i podaci francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, prema kojima je tokom sukoba širom zemlje uhapšeno 2.397 osoba, dok je povređeno 997 policajaca i pripadnika žandarmerije, od kojih sedam teško. Protesti su izbili zbog visokih troškova života i sve izraženijeg nezadovoljstva kvalitetom javnih usluga.

Snimak iz Pariza još jednom pokazuje kako se turisti, čak i tokom posete najpoznatijim svetskim metropolama, mogu neočekivano naći usred opasnih situacija.