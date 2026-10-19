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Dvojica muškaraca poginula su u nedelju, 18. oktobra, kada se mali jednomotorni avion srušio u blizini sela Kontariotisa u Pijeriji, na severu Grčke, saopštile su lokalne vlasti.

Prema izveštajima, žrtve su bili iskusni piloti iz susednih sela. Obojica su pronađena u besvesnom stanju na mestu nesreće, a lekari su kasnije u bolnici konstatovali smrt.

Kako navodi Grčka vatrogasna služba, letelica je pala u suvo rečno korito u blizini poletno-sletne staze aero-kluba "Pijerija" u oblasti Kserolaki. Nakon udara nije došlo do požara. Hitne službe su alarmirane oko 13:50 časova, nakon čega su na lice mesta upućene vatrogasne i ekipe hitne pomoći.

Hitne službe reagovale na nesreću

Nakon dojave Operativnom centru vatrogasne službe, na teren je poslato osam vatrogasaca sa četiri vozila. Po dolasku, zatekli su dvojicu muškaraca van olupine, obojicu bez svesti. Premestili su ih na bezbednu lokaciju, gde su ih preuzeli timovi Nacionalnog centra za hitnu pomoć Grčke (EKAB).

Žrtve su prevezene u bolnicu, gde su lekari potvrdili njihovu smrt.

Vatrogasna služba je završila akciju u nedelju popodne. Nesreća se dogodila u blizini piste lokalnog aero-kluba, mada vlasti još nisu utvrdile da li je avion poleteo, pokušavao da sleti ili samo nadletao područje u trenutku pada.

Identitet dvojice muškaraca još nije zvanično objavljen, a nema ni dodatnih detalja o letu niti o okolnostima nesreće.

Uzrok nesreće pod istragom

Uzrok pada aviona još uvek nije utvrđen. Vlasti nisu saopštile preliminarne zaključke u vezi sa mogućim tehničkim kvarovima, vremenskim uslovima ili drugim faktorima.

Ova nesreća usledila je nakon još jednog smrtonosnog avio-incidenta u Grčkoj ranije ove godine.

Petog septembra, dvojica pilota Grčkog ratnog vazduhoplovstva poginula su kada se lovački avion F-4E Phantom II srušio u blizini Tanagre tokom manifestacije "Athens Flying Week". U tom slučaju radilo se o vojnom borbenom avionu, a ne o civilnoj jednomotornoj letelici.